Prsluci su must-have: Chic komad koji podiže svaki outfit

Prsluk je komad koji iz sezone u sezonu potvrđuje svoju modnu snagu, a u novim kolekcijama dolazi u osvježenim, chic varijantama koje osvajaju sve ljubiteljice minimalističke i sofisticirane mode. Otkrij kako ga nositi i koje modele trenutno obožavaju trendseterice

Prsluk više nije rezerviran samo za poslovne kostime ili muške ormare – ovaj svestrani komad posljednjih sezona preuzeo je glavnu riječ u ženskoj modi i postao nezaobilazan dodatak svakom outfitu. S dolaskom prijelaznih dana, kada slojevito odijevanje ponovno dolazi u fokus, prsluci se vraćaju na velika vrata – u svježim krojevima, elegantnim materijalima i tonovima koji osvajaju ljubiteljice minimalističke estetike.

Od poslovne elegancije do ležernih street style kombinacija

Nove kolekcije donose prsluke koji savršeno balansiraju između klasike i suvremenih trendova. Za uredske kombinacije, elegantni laneni prsluci u bež, bijelim ili sivim tonovima idealan su izbor – nose se uz klasične hlače širokih nogavica ili suknje ravnog kroja, a uz dodatak jednostavne košulje ili topa stvaraju sofisticiran look s dozom nonšalancije.

S druge strane, ležerniji modeli prsluka, često izrađeni od mekanog pamuka ili pletiva, savršeni su za svakodnevne outfite. Kombiniraj ih s jednostavnim T-shirtom, trapericama i tenisicama za opušteni stil koji izgleda promišljeno, a nije prenapadan. Predimenzionirani prsluci bez ovratnika, koji se nose raskopčani, postali su omiljeni izbor trendseterica koje vole “laid-back” estetiku s dozom 90-ih.

Trendseterice ih obožavaju – evo zašto

Prsluci su osvojili modni svijet jer se lako prilagođavaju različitim stilovima i situacijama. Njihova svestranost omogućuje ti da s jednim komadom kreiraš bezbroj kombinacija – od večernjih outfita do dnevnih stylinga gdje prsluk možeš nositi i kao zamjenu za top. Zemljane i neutralne nijanse dominiraju i ove sezone, što ih čini savršenima za minimalističke i monokromatske kombinacije, dok detalji poput tankih naramenica i halter krojeva unose suptilnu dozu ženstvenosti i elegancije.

Prsluk je ključni komad za prijelazne outfite

S obzirom na to da temperature variraju, a slojevito odijevanje postaje neizbježno, prsluk se pokazao kao idealan “statement” komad. Lagan je, nosiv u bezbroj varijanti, i unosi dozu elegancije čak i u najjednostavnije outfite. Možeš ga nositi na golu kožu, preko majice ili košulje, pa čak i kao dodatni sloj ispod oversized sakoa za “power dressing” efekt.

Bilo da biraš strukirani model za ženstveni look, oversized verziju za urbani street style ili elegantan dugi prsluk za posao, s prslucima ove sezone ne možeš pogriješiti. Najljepše modele iz aktualne ponude high street brendova izdvajamo u nastavku.

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 69,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

H&M - 24,99 €

H&M - 26,99 €

H&M - 23,99 €

H&M - 19,99 €