Savršene čizmice od brušene kože za prijelazno razdoblje? Upravo smo ih pronašli!

Među obućom se ove sezone posebno ističu čizmice od brušene kože, koje se nakon prošlogodišnje popularnosti ponovno vraćaju kao jedan od ključnih trendova. Ovaj model savršeno se uklapa u proljetnu garderobu i donosi svježinu svakom outfitu

Prijelazno razdoblje između zime i proljeća uvijek pred nas stavlja male modne izazove. Jutra su još hladna, popodneva sve toplija, a promjenjivo vrijeme traži promišljene i slojevite kombinacije koje su istovremeno praktične i stylish. Upravo u tom trenutku čizmice postaju ključan komad garderobe, a među njima se posebno ističu modeli od brušene kože, koji donose dozu mekoće i profinjenosti svakodnevnim outfitima.

Brušena koža već je pred nekoliko sezona postala jedan od najvećih modnih hitova, a taj se trend nastavlja i ovog proljeća. Njezina tekstura djeluje toplije i luksuznije od klasične glatke kože, zbog čega se savršeno uklapa u proljetne kombinacije koje još uvijek traže zatvoreniju obuću, ali u svježijem i opuštenijem izdanju. Čizme od brušene kože tako postaju idealan prijelazni komad koji povezuje zimske siluete s proljetnom lakoćom.

Njihova najveća prednost je svestranost. Možeš ih nositi uz traperice ravnog kroja i lagani pulover za ležeran dnevni outfit, ali i uz lepršave haljine ili suknje za boho look. Odlično funkcioniraju i uz klasične balonere, kratke jakne ili oversized sakoe, čime cijela kombinacija dobiva urbani, ali nenametljivo elegantan karakter.

Antilop čizme osvježavaju svaki outfit i unose toplinu u proljetnu garderobu pa upravo zbog toga sve više modnih zaljubljenica poseže za njima kao pouzdanim komadom za svakodnevne, ali i nešto dotjeranije prilike.

Ne sumnjamo kako će čizmice od brušene kože biti jedan od ključnih dodataka sezone i savršen su izbor za prijelazno razdoblju jer spajaju udobnost, trend i estetiku u jednom komadu te se lako prilagođavaju različitim stilovima. U novim kolekcijama najviše se ističu modeli inspirirani vestern odnosno kaubojskom estetikom, a uglavnom dolaze u neutralnim bojama poput sive, smeđe i bež. Naše favorite iz ponude izdvajamo u nastavku.

