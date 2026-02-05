Proljetni trend koji osvaja modne kolekcije: Najljepši komadi s čipkom

Čipka se već prošle godine u modni fokus, zajedno s boho estetikom, a ove sezone potvrđuje svoj status jednog od najpoželjnijih trendova za proljeće

Čipka se prošle godine tiho, ali sigurno vratila u modu zajedno s velikim povratkom boho estetike, a ove sezone potvrđuje svoj status jednog od ključnih trendova proljetnih kolekcija. Ono što je nekad bilo rezervirano uglavnom za večernje haljine i donje rublje, danas se pojavljuje u svakodnevnim komadima poput majica, bluza, suknji i laganih haljina. Dizajneri i high street brendovi reinterpretiraju čipku na moderan način, spajajući njezinu romantičnu notu s ležernim krojevima i suvremenim stilom.

Razlog njezine popularnosti leži u snažnom kontrastu koji stvara: čipka je istovremeno ženstvena, romantična i pomalo zavodljiva, ali se lako može uklopiti u minimalističke i urbane kombinacije. Proljetne kolekcije donose je u neutralnim nijansama poput bijele, bež i crne, ali i u pastelnim tonovima koji dodatno naglašavaju njezinu nježnost. Upravo ta prilagodljivost čini je idealnim izborom za prijelazno razdoblje i toplije dane.

U svakodnevnim kombinacijama čipka se nosi opušteno i nenametljivo. Bluza s čipkastim detaljima može se kombinirati s klasičnim trapericama i ravnim cipelama, dok čipkasta majica ispod sakoa daje sofisticiran, ali i pomalo razigran dojam. Suknje od čipke lako se uklapaju u dnevni stil uz jednostavne pamučne majice i tenisice, stvarajući ravnotežu između romantike i ležernosti. Ključ je u kontrastu – čipku je najbolje kombinirati s jednostavnim, čistim linijama kako bi došla do izražaja bez da djeluje pretjerano.

Za posebne prilike čipka ponovno pokazuje svoju klasičnu snagu. Haljine od čipke idealne su za proljetna slavlja, večere i romantične izlaske, a mogu djelovati elegantno i suvremeno uz minimalističke modne dodatke. Čipkaste bluze u kombinaciji s elegantnim hlačama ili satenskom suknjom stvaraju profinjen i ženstven izgled, dok su suptilni prozirni detalji dovoljni da outfit dobije dozu senzualnosti bez gubitka elegancije.

Trend čipke ove sezone pokazuje da romantični elementi mogu biti itekako moderni i nosivi u svakodnevnom životu. Bilo da biraš diskretne detalje ili upečatljive komade, čipka se nameće kao jedan od najljepših proljetnih trendova koji spaja nostalgiju, ženstvenost i suvremeni stil. U nastavku donosimo najljepše komade s čipkom iz aktualne high street ponude, idealne za dnevne kombinacije i posebne prilike.

H&M - 47,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 24,99 €

H&M, suknja - 34,99 €

Mango - 55,99 €

Mango, suknja - 45,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 25,99 €

Mango - 89,99 €

Massimo Dutti, top - 25,95 €

Zara - 17,95 €

Zara - 49,95

Zara - 89,95 €

Zara - 17,95 €

Zara - 17,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €