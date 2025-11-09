Hiking tenisice postale su moda za grad i traženi komad među trendsetericama

Salomon je brend koji je desetljećima bio vezan uz prirodu, planinarenje i outdoor sportove, no posljednjih godina doživio je veliku modnu transformaciju. Nekada isključivo funkcionalne tenisice danas su nezaobilazan dio street style kombinacija i jedan od najtraženijih komada među trendsetericama

Tenisice koje su nekada bile rezervirane isključivo za planinske vrhove i zahtjevne sportske aktivnosti, danas se nalaze na nogama trendseterica, modnih ikona i na naslovnicama časopisa. Riječ je, naravno, o Salomon tenisicama. Brend koji je desetljećima bio sinonim za izdržljivost i funkcionalnost u prirodi doživio je nevjerojatnu transformaciju i postao predmet želja u svijetu mode. Ove "neugledne" tenisice osvojile su srca svih – od planinara do modnih entuzijastica – pa vrijedi zaroniti u priču o Salomonu.

Kako je sve počelo?

Priča o Salomonu počinje davne 1947. godine u srcu francuskih Alpa, u Annecyju. François Salomon, zajedno sa svojim sinom Georgesom, osnovao je tvrtku koja je isprva proizvodila listove pile, a zatim se prebacila na izradu rubova za skije i inovativnih vezova koji su revolucionirali sigurnost u skijanju. Tijekom 70-ih godina, Salomon je postao dominantna sila na tržištu skijaške opreme, poznat po svojoj inovaciji i kvaliteti.

Tek 1992. godine, Salomon je napravio hrabar iskorak i proširio svoj asortiman na obuću, uvodeći prve cipele za planinarenje. Brend je bio usmjeren isključivo na performanse, stvarajući opremu koja je sportašima omogućavala da pomiču granice. Njihove tenisice, poput modela XT-6 iz 2013. godine – originalno dizajniranog za legendarnog trkača Kiliana Jorneta za utrku Ultra Trail du Mont Blanc – bile su stvorene za najzahtjevnije uvjete, nudeći stabilnost, zaštitu i iznimno prianjanje. U to vrijeme, malo tko bi pomislio da će ove robusne, tehničke tenisice ikada krasiti kombinacije poznatih influencerica

Prekretnica: kada su tenisice postale više od opreme

Preokret se dogodio sredinom 2010-ih. Iako je Salomon bio usredotočen na funkcionalnost, modna industrija počela je primjećivati njihov jedinstveni, tehnički dizajn. Pariški butik The Broken Arm bio je jedan od prvih koji je 2015. godine uvrstio Salomon u svoju ponudu, prepoznavši njihov avangardni potencijal. Ubrzo nakon toga, dizajner Boris Bidjan Saberi predstavio je Salomon čizme na svojoj reviji 2016. godine, što je bio jasan signal da se nešto veliko sprema.

Ključan korak bio je angažiranje Jean-Philippea Lalondea iz Veilancea (modnog brenda Arc'teryxa) da razvije Salomonov "Sportstyle" segment, liniju namijenjenu svakodnevnom nošenju. To je označilo službeni ulazak Salomona u svijet mode, spajajući njihovu tehničku ekspertizu s estetikom urbanog stila.

Zašto ih svi žele? Tajna Salomon privlačnosti

Nekoliko je faktora pridonijelo meteorskom usponu Salomona u modnom svijetu:

Gorpcore trend : Pojava "gorpcore" trenda, koji spaja vanjsku opremu s uličnom modom, bila je savršena prilika za Salomon. Ljudi su počeli cijeniti funkcionalnost i izdržljivost outdoor odjeće i obuće, integrirajući ih u svoje svakodnevne kombinacije. Salomonove tenisice, sa svojim prepoznatljivim, robusnim izgledom i živopisnim bojama, savršeno su se uklopile u ovu estetiku.

: Pojava "gorpcore" trenda, koji spaja vanjsku opremu s uličnom modom, bila je savršena prilika za Salomon. Ljudi su počeli cijeniti funkcionalnost i izdržljivost outdoor odjeće i obuće, integrirajući ih u svoje svakodnevne kombinacije. Salomonove tenisice, sa svojim prepoznatljivim, robusnim izgledom i živopisnim bojama, savršeno su se uklopile u ovu estetiku. Udobnost i funkcionalnost : Unatoč svom "modnom" statusu, Salomon tenisice zadržale su svoju temeljnu prednost – iznimnu udobnost i funkcionalnost. Ljudi su otkrili da su ove tenisice idealne ne samo za planinarenje, već i za duge šetnje gradom, putovanja ili jednostavno za svakodnevne obaveze.

: Unatoč svom "modnom" statusu, Salomon tenisice zadržale su svoju temeljnu prednost – iznimnu udobnost i funkcionalnost. Ljudi su otkrili da su ove tenisice idealne ne samo za planinarenje, već i za duge šetnje gradom, putovanja ili jednostavno za svakodnevne obaveze. Suradnje s dizajnerima i brendovima : Strateške suradnje s visokomodnim kućama poput MM6 Maison Margiela i Comme des Garçons, kao i s popularnim streetwear brendovima poput Palacea i Kitha, katapultirale su Salomon u sam vrh modne scene. Ove su suradnje donijele svježe perspektive i nove, često odvažne, kombinacije boja, čineći tenisice još privlačnijima.

: Strateške suradnje s visokomodnim kućama poput MM6 Maison Margiela i Comme des Garçons, kao i s popularnim streetwear brendovima poput Palacea i Kitha, katapultirale su Salomon u sam vrh modne scene. Ove su suradnje donijele svježe perspektive i nove, često odvažne, kombinacije boja, čineći tenisice još privlačnijima. Podrška slavnih osoba : Kada su slavne osobe poput Rihanne (koja je nosila MM6 Maison Margiela x Salomon tenisice na Super Bowlu 2023., što je rezultiralo porastom pretraživanja od 4000% preko noći), Belle Hadid, Kendall Jenner i Hailey Bieber počele nositi Salomon tenisice, brend je doživio eksploziju popularnosti. Čak je i modna ikona Ralph Lauren viđen u Salomon tenisicama.

: Kada su slavne osobe poput Rihanne (koja je nosila MM6 Maison Margiela x Salomon tenisice na Super Bowlu 2023., što je rezultiralo porastom pretraživanja od 4000% preko noći), Belle Hadid, Kendall Jenner i Hailey Bieber počele nositi Salomon tenisice, brend je doživio eksploziju popularnosti. Čak je i modna ikona Ralph Lauren viđen u Salomon tenisicama. Pandemija i povratak prirodi: Pandemija COVID-19 potaknula je mnoge ljude da se okrenu aktivnostima na otvorenom, poput planinarenja i trčanja. To je dodatno povećalo potražnju za outdoor opremom, a Salomon je, kao etablirani brend u tom segmentu, bio prirodan izbor.

Danas su Salomon tenisice, posebno modeli poput XT-6, XT-4 i ACS Pro, postale nezaobilazan dio ormara mnogih modno osviještenih pojedinaca. One predstavljaju savršen spoj funkcionalnosti i stila, dokazujući da se i čak i funkcionalna obuća može transformirati u ultimativni modni dodatak. Salomon je uspio premostiti jaz između planinskih staza i gradskih ulica, stvarajući trend koji, barem zasad, ne pokazuje znakove usporavanja.

Salomon Sportstyle ACS (Zalando) - 159,13 €

Salomon Sportstyle XT6 GTX UNISEX (Zalando) - 198,95 €