Preminuo je veliki talijanski dizajner Giorgio Armani

Njegova ostavština nadahnut će generacije dizajnera i ljubitelja mode diljem svijeta

Legendarni talijanski dizajner Giorgio Armani preminuo je u 92. godini. Armani je bio simbol elegancije, luksuza i bezvremenskog stila, a njegova smrt označava kraj jedne ere u modnoj industriji.

Armani je utemeljio Armani Group, koja je postala jedan od najprepoznatljivijih brendova u svijetu. Njegov dizajn karakterizira sofisticirana jednostavnost, vrhunska kvaliteta i minimalistički pristup koji je oblikovao modu posljednjih desetljeća. Brend je obuhvatio visoku modu, prêt-à-porter, parfeme, modne dodatke, pa čak i interijere i hotele, a svaka kolekcija odražavala je njegovu posvećenost detaljima i eleganciji.

U izjavi za javnost, Armani Group je naveo: "Kreator, osnivač i pokretačka snaga naše kompanije, Giorgio Armani, preminuo je mirno, okružen svojim najmilijima. Radio je gotovo do posljednjih dana svog života i posvetio se tvrtki koju je osnovao, svojim dizajnima i brojnim projektima koje je pokrenuo."

Giorgio Armani ostaje ikona modne industrije, a njegov utjecaj vidljiv je i danas kroz modernu estetiku, neprolazne krojeve i eleganciju koja je postala sinonim za njegovo ime. Njegova ostavština nadahnut će generacije dizajnera i ljubitelja mode diljem svijeta.