Predivna brineta s torbom kakvu dugo nismo vidjeli na zagrebačkoj špici

Torba svojim prirodnim tonovima i zlatnim privjeskom savršeno balansira između casual i chic, pa nije čudno da je postala jedan od onih detalja koji odmah podižu cijelu kombinaciju

Zagrebačka špica uvijek je nepresušan izvor modne inspiracije. Dotjerane dame uvijek nas iznenade svojim modnim izborima, a svakog vikenda, modne kombinacije su sve bolje i bolje.

Bijela bluza u kombinaciji sa tamnoplavim trapericama, uvijek je dobar izbor za subotnju šetnju ili pak opuštenu kavu s prijateljicama.

Dugokosa brineta sparila je dva svestrana komada - palazzo traperice širokih nogavica koje podsjećaju na dugačku suknju te klasičnu bijelu košulju sa suptilnim prugicama i manžetama. Detalji poput smeđeg remena, velikih sunčanih naočala sa zlatnim okvirom upotpunili su cijelu kombinaciju, a zvijezda cijelog outfita bila je definitivno velika okrugla torba od rafije.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Riječ je o modelu The Spiaggia round bag​, pletenoj torbi kružnog oblika od rafije. Torba svojim prirodnim tonovima i zlatnim privjeskom savršeno balansira između casual i chic, pa nije čudno da je postala jedan od onih detalja koji odmah podižu cijelu kombinaciju.

Torbu možete pronaći po cijeni od 590 eura, a dolazi u dvije varijante boja, bež i crna.

Jacquemus, brend iza kojeg stoji Simon Porte Jacquemus, poznat je po svom minimalističkom, ali uvijek razigranom pristupu modi. Inspiriran jugom Francuske, njegov dizajn utjelovljuje sunce, toplinu i bezbrižan životni stil. U svijetu torbi, Jacquemus je postao sinonim za mikro i statement modele.