Michelle Pfeiffer i David E. Kelley - jedna od najljepših hollywoodskih ljubavnih priča traje već 30 godina

Njihova veza započela je 1993. godine na dogovorenom spoju na slijepo, koji je, kako je glumica kasnije otkrila, bio daleko od savršenog

Michelle Pfeiffer i njezin suprug, proslavljeni televizijski producent David E. Kelley, spadaju u kategoriju holivudskih parova koji svoju privatnost čuvaju gotovo jednako revno kao i svoje prestižne nagrade. Upravo zato je njihov zajednički izlazak na crveni tepih u New Yorku bio puno više od običnog promotivnog događaja. Držeći se za ruke na premijeri njezine nove serije "The Madison", par koji je u braku više od tri desetljeća podsjetio je javnost na snagu ljubavi koja uspijeva odoljeti svim izazovima slave.

Profimedia

Njihovo pojavljivanje u Jazz at Lincoln Centeru bilo je rijedak i značajan trenutak, jednostavna gesta koja je odjeknula snažnije od bilo kakve izjave. Glumica, koja u 67. godini izgleda zapanjujuće, odabrala je elegantnu kombinaciju kožne jakne boje karamele i maslinasto zelene suknje, dok je njezin dvije godine stariji suprug bio u klasičnom crnom odijelu. Izgledali su upravo onako što i jesu: dvoje ljudi duboko zaljubljenih, bez potrebe da ikome išta dokazuju.

Premijera kao uvod u novu eru

Događaj koji ih je okupio bila je premijera serije "The Madison", nove neo-vestern drame iz pera Taylora Sheridana, kreativnog uma koji stoji iza fenomena "Yellowstone". U seriji Pfeiffer tumači glavnu ulogu Stacy Clyburn, žene koja se nakon obiteljske tragedije sa suprugom, kojeg glumi legendarni Kurt Russell, seli iz New Yorka u ruralnu Montanu. Spoj Pfeiffer i Russella na ekranu već se sada opisuje kao glumački događaj sezone, a njezina predanost projektu očita je i iz činjenice da je i izvršna producentica.

Upravo zato dolazak njezina supruga na premijeru ima dodatnu težinu. David E. Kelley, čovjek koji rijetko traži svjetla reflektora, ovim je potezom pružio nedvosmislenu podršku supruginoj novoj profesionalnoj pobjedi. Ovaj rijedak zajednički istup sugerira i početak novog, javnijeg poglavlja za par koji se sprema i na prvu veliku profesionalnu suradnju.

Profimedia

Ljubavna priča koja je započela na slijepom spoju

Njihova veza započela je 1993. godine na dogovorenom spoju na slijepo, koji je, kako je glumica kasnije otkrila, bio daleko od savršenog. Umjesto intimne večere, organizirala je grupno kuglanje, a veći dio večeri Kelley je proveo razgovarajući s njezinom sestrom. Ipak, kemija je bila neupitna. Dva dana kasnije nazvao ju je, razgovarali su sat vremena i ostalo je povijest.

Njihov brak gotovo je odmah stavljen na kušnju koja je definirala dubinu njihove povezanosti. Naime, prije nego što je upoznala Kelleyja, Pfeiffer je samostalno započela proces posvajanja kćeri Claudije Rose. "Bili smo zajedno tek dva mjeseca kad je ona stigla. Odmah smo se našli u roditeljskoj ulozi, što je situacija koja bi odvojila dječake od muškaraca. David se, očito, pokazao kao pravi muškarac", izjavila je jednom prilikom, otkrivši da je Kelley od prvog dana bez oklijevanja prihvatio ulogu oca. Vjenčali su se u studenom iste godine, samo deset mjeseci nakon upoznavanja, na isti dan kada je njihova kći krštena. Godinu kasnije dobili su i biološkog sina Johna Henryja. Djecu su odgajali daleko od očiju javnosti, čak su se preselili iz Los Angelesa kako bi im pružili priliku za normalno odrastanje. "Imala sam sreće. Nikad nisam upoznala osobu koja ima više integriteta od mog supruga. Poštujem ga i znam da me nasmijava", otkrila je tajnu njihove dugovječnosti.

Profimedia

Dva diva industrije zabave

Iako su oboje izgradili monumentalne karijere, desetljećima su svjesno izbjegavali raditi zajedno. "Previše cijenim naš odnos da bih ga riskirala zbog dobre uloge. Oboje smo strastveni u poslu i želim da mi on bude na strani kad se vratim kući nakon lošeg dana", objasnila je Pfeiffer.

A posla im nikada nije nedostajalo. Michelle Pfeiffer jedna je od najcjenjenijih glumica svoje generacije, s kultnim ulogama u filmovima kao što su "Lice s ožiljkom", "Opasne veze", "Fantastična braća Baker" i "Batman se vraća", gdje je njezina interpretacija Žene mačke postala legendarna. S druge strane, David E. Kelley je televizijski mogul, kreator hit serija poput "Ally McBeal", "Male laži", "The Practice" i brojnih drugih, te dobitnik čak jedanaest nagrada Emmy.

Čini se da je nakon 30 godina došlo vrijeme za promjenu pravila. Par je nedavno surađivao na seriji "Margo’s Got Money Troubles", gdje Kelley potpisuje scenarij, a Pfeiffer igra jednu od glavnih uloga. Njihova zajednička pojavljivanja na crvenim tepisima možda su najava nove dinamike, u kojoj će ovaj moćni holivudski par svoju privatnu i profesionalnu sinergiju podijeliti sa svijetom, ali i dalje pod vlastitim uvjetima.