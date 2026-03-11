Savršen čokoladni mousse u 3 minute: Dva sastojka, bez muke

Posljednjih tjedana, recept za mousse od samo dva sastojka postao je iznimno popularan na TikToku. Ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu niti komplicirane tehnike, a zaradio je brojne pohvale korisnika na platformi

Mousse se dugo smatrao luksuznim i raskošnim desertom, no zapravo ga je iznenađujuće lako pripremiti. Tradicionalno se radi unošenjem zraka u bazu poput čokolade, a internet je prepun raznih recepata. Ipak, jedan se posebno istaknuo jednostavnošću.

Posljednjih tjedana, recept za mousse od samo dva sastojka postao je iznimno popularan na TikToku. Ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu niti komplicirane tehnike, a zaradio je brojne pohvale korisnika na platformi. Sve što je potrebno za izradu su jedna konzerva breskvi i tamna čokolada.

Recept za mousse od breskve i čokolade

Sastojci:

1 konzerva breskvi

100 g tamne čokolade

Priprema:

1. Ocijedite breskve iz konzerve i stavite ih u blender.

2. Otopite 100 grama tamne čokolade te je dodajte breskvama.

3. Sve zajedno izmiksajte dok ne dobijete glatku smjesu.

4. Smjesu prebacite u posudu obloženu papirom za pečenje.

5. Stavite u hladnjak na nekoliko sati ili preko noći, dok se desert ne stisne.

Skeptična slastičarka potvrdila: 'Slasno je'

Ovaj jednostavan recept isprobali su mnogi, uključujući i Briony May, bivšu natjecateljicu popularnog britanskog slastičarskog showa "The Great British Bake Off". Priznala je kako je bila "prilično skeptična" prije nego što je isprobala recept, no ipak mu je odlučila dati priliku, prenosi Mirror. "Navodno, ako pomiješate breskve s otopljenom čokoladom i ostavite u hladnjaku nekoliko sati, dobijete zaista ukusan desert. Ovaj je recept postao viralan i želim znati je li dobar jer jednostavno ne vjerujem u to", rekla je. Nakon što je pripremila desert prema receptu i ostavila ga u hladnjaku preko noći, sljedećeg jutra ga je probala. Procijenila je da je "prilično mekan" i teksture nalik mousseu. "Ovo je sasvim u redu. Lijepo je. Sviđa mi se. Slasno je", rekla je nakon što je probala žlicu deserta.

Njezini pratitelji pohrlili su u odjeljak za komentare, željno dijeleći vlastite pokušaje pripreme ovog deserta. "Napravila sam ga i bio je tako svilenkast", napisala je jedna osoba. Druga je s oduševljenjem dodala: "Ovo je bilo puno bolje od moussea iz supermarketa, obožavam ga."