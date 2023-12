Pleteni setovi savršen su izbor za hladnije dane, a možeš ih nositi svugdje

Topli i mekani setovi odnosno kompleti od pletiva u modi su već neko vrijeme, a njihova se popularnost nastavlja i ove zime. Mogu se pronaći u ponudi brojnih high street brendova i izgledaju uistinu neodoljivo te su savršen dodatak zimskoj garderobi.

S obzirom na to da su jako udobni i cozy, omiljeni su komad odjeće mnogih žena, a idealan su izbor za dane provedene kod kuće, ali i za vanjske aktivnosti i ležernije prilike. Najčešće se sastoje od džempera ili kardigana i pletenog donjeg dijela u obliku hlača ili suknje. Dolaze u raznim krojevima i bojama, no u ponudi dominiraju uglavnom neutralne nijanse.

Svestrani su i prilagodljivi svakom stilu, a ujedno su i jako praktičan izbor u onim najhladnijim danima. Ove sezone izbor pletenih setova u trgovinama je zaista bogat i raznolik pa će svatko s lakoćom pronaći nešto za sebe.

Želiš li se počastiti pletenim kompletom s daškom luksuza i elegancije, biraj one od vune ili kašmira koje ćeš moći nositi sezonama. Cijene se razlikuju, no u raskošnoj ponudi mogu se pronaći komadi za svaki stil i budžet. Istražile smo kolekcije popularnih high street brendova, a u nastavku izdvajamo one najljepše pletene setove koji su savršen izbor za zimske dane pred nama.

Bershka - pulover, 26 eur i hlače, 20 eur

Bershka - pulover, 20 eur i suknja, 23 eur

H&M - džemper, 40 eur i pletene hlače, 36 eur

H&M - džemper, 40 eur i pletene hlače, 40 eur

Mohito - pulover, 35 eur i suknja, 25 eur

Mohito - džemper, 25 eur i suknja, 25 eur

Mohito - džemper, 35 eur i mini suknja, 23 eur

Reserved - džemper, 36 eur i suknja, 36 eur

Reserved - gornji dio, 23 eur i suknja, 20 eur

Zara - džemper, 30 eur i suknja, 26 eur

Zara - majica, 18 eur i hlače, 20 eur

Massimo Dutti - pulover, 80 eur i suknja, 80 eur

Massimo Dutti - pulover, 90 eur i hlače, 70 eur

Massimo Dutti - pulover, 80 eur i hlače, 80 eur

Foto: Instagram, Bershka, H&M, Massimo Dutti, Mohito, Reserved, Zara

