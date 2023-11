Mekane i ne stežu: Pletene suknje za ugodne i stylish jesenske kombinacije

U moru svih trendova i noviteta i ove su se jeseni istaknuli oni neki bezvremenski klasici koji pronalaze svoje mjesto u svakom ormaru i kojima se uvijek rado vraćamo. Kao idealan izbor za svakodnevne ženstvene kombinacije nametnule su se svestrane suknje koje su ove sezone jako trendi.

Popularni modni brendovi za ovu sezonu nude uistinu raskošan izbor pa će svatko s lakoćom pronaći modele po svom ukusu. Osim što uvijek djeluju elegantno, suknje se istovremeno i jako jednostavno kombiniraju te su dobar izbor u svakoj prilici, bilo ležernoj ili formalnoj.

Za one najhladnije dane koji su tek pred nama savršen odabir su suknje od pletiva, a one i ove jeseni dominiraju brojnim kolekcijama high street brendova. Unutar zimske garderobe pleteni komadi su neizostavan izbor, a upravo su pletene suknje jedan od najpoželjnijih modela koji će začiniti svaki look.

Praktične su i tople, a ove sezone pletene suknje dolaze u spoju s neutralnim nijansama te mekanim materijalima i izgledaju jako šarmantno i stylish. Mogu se kombinirati i nositi na razne načine – uz džempere od istog pletiva, T-shirt majice ili bluze.

Istražile smo aktualnu ponudu i pronašle neke zaista upečatljive modele. H&M i Zara nude klasične suknje od pletiva midi dužine, dok je Mango svoju kolekciju obogatio mini pletenim suknjama koje će odlično izgledati uz visoke čizme ili pak uz debele najlonke.

Neke od favorita smo izdvojile u nastavku.

Foto: H&M, Mango, Zara

H&M, 28 eur

Pletena suknja midi dužine, ravnog kroja.

H&M, 31 eur

Elegantna midi suknja od rebrastog pletiva.

H&M, 60 eur

Mekana pletena suknja u bež nijansi, izrađena od mješavine mohera.

Mango, 40 eur

Rebrasta midi suknja u prljavo bijeloj nijansi.

Mango, 46 eur

Kratka vunena suknja.

Mango, 50 eur

Duga pletena suknja, od mješavine vune i alpake.

Mango, 40 eur

Zvonolika rebrasta suknja.

Mango, 36 eur

Pletena uska suknja u kaki nijansi.

Mango, 40 eur

Pletena suknja na preklop.

Zara, 36 eur

Suknja visokog elastičnog struka izrađena od pletiva s 35 % vune i 22 % alpake.

Zara, 26 eur

Rupičasto pletena suknja visokog elastičnog struka. Metalizirane niti.

Zara, 30 eur

Pletena suknja visokog struka s elastičnim pojasom i prorezom na donjem rubu straga.