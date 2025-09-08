Chic i svestrana: Čokoladno smeđa je hit boja za jesensku sezonu

Kao apsolutni favorit među bojama za jesen istaknula se čokoladno smeđa - elegantna, svestrana i bezvremenska, zavladale je dizajnerskim i high street kolekcijama

Čokoladno smeđa je ove jeseni apsolutni hit – nijansa koja je preplavila modne piste i kolekcije poznatih brendova, a sada jednako snažno vlada i high street ponudom. Riječ je o boji koja odiše elegancijom, djeluje chic i uklapa se u svaki stil – od ležernog dnevnog looka do sofisticiranih večernjih kombinacija.

Posebna prednost čokoladno smeđe je njezina svestranost. Lako se spaja s neutralnim tonovima poput bež, bijele i maslinasto zelene, ali i s nježnim pastelnim nijansama te odvažnim kontrastima poput crvene ili žute. Upravo zbog toga komadi u ovoj boji postaju ključni saveznici svake garderobe – bilo da je riječ o kožnatim jaknama, kaputima, haljinama ili torbicama.

Na modnim pistama brendovi poput Victorije Beckham, Ferragama i Stelle McCartney već su najavili dominaciju čokoladnog tona, a u trgovinama su se pojavili prvi modeli koji potvrđuju da je riječ o boji sezone. Čokoladno smeđa nijansa sjajno izgleda u kombinaciji s brušenom kožom, koja unosi dozu luksuza i modernog minimalizma u svaki outfit.

Bez obzira preferiraš li profinjenu klasiku ili casual estetiku, čokoladno smeđa je boja u koju vrijedi investirati jer nikada ne izlazi iz mode. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualnih high street kolekcija.

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 55,95 €

Zara - 119 €

Massimo Dutti - 299 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 349 €

Mango - 69,99 €

Mango, sako - 69,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 49,99 €

COS - 179 €

COS, jakna - 199 €

COS - 149 €