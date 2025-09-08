Chic i svestrana: Čokoladno smeđa je hit boja za jesensku sezonu
Čokoladno smeđa je ove jeseni apsolutni hit – nijansa koja je preplavila modne piste i kolekcije poznatih brendova, a sada jednako snažno vlada i high street ponudom. Riječ je o boji koja odiše elegancijom, djeluje chic i uklapa se u svaki stil – od ležernog dnevnog looka do sofisticiranih večernjih kombinacija.
Posebna prednost čokoladno smeđe je njezina svestranost. Lako se spaja s neutralnim tonovima poput bež, bijele i maslinasto zelene, ali i s nježnim pastelnim nijansama te odvažnim kontrastima poput crvene ili žute. Upravo zbog toga komadi u ovoj boji postaju ključni saveznici svake garderobe – bilo da je riječ o kožnatim jaknama, kaputima, haljinama ili torbicama.
Na modnim pistama brendovi poput Victorije Beckham, Ferragama i Stelle McCartney već su najavili dominaciju čokoladnog tona, a u trgovinama su se pojavili prvi modeli koji potvrđuju da je riječ o boji sezone. Čokoladno smeđa nijansa sjajno izgleda u kombinaciji s brušenom kožom, koja unosi dozu luksuza i modernog minimalizma u svaki outfit.
Bez obzira preferiraš li profinjenu klasiku ili casual estetiku, čokoladno smeđa je boja u koju vrijedi investirati jer nikada ne izlazi iz mode. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualnih high street kolekcija.