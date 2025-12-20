403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
IGRA KONTRASTA

Plavuša sa špice zablistala u kombinaciji boja koju sigurno niste očekivali

Žena.hr
20. prosinca 2025.
Plavuša sa špice zablistala u kombinaciji boja koju sigurno niste očekivali
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Jedna mlada dama u centru Zagreba pokazala je kako neutralni kaput i jarki detalji mogu stvoriti outfit koji plijeni poglede. Styling je istovremeno sofisticiran i ženstven, evocirajući šarm Pariza iz šezdesetih

Na zagrebačkoj špici, mjestu gdje se moda ne nosi, nego živi, outfit ove djevojke djeluje poput tihog, ali samouvjerenog modnog signala. Ne traži pažnju, a ipak je dobiva.

Igra bijele i crvene

Glavni protagonist outfita crveni je kaput, krojen s preciznošću klasične elegancije. Njegova bogata nijansa podsjeća na stare pariške zime, unosi toplinu u gradsko prosinačko sivilo. Ispod kaputa, monokromatska igra bijele – haljina čistih linija i visoke čizme koje prate siluetu noge – stvara dojam profinjenosti i lakoće.

Plavuša sa špice zablistala u kombinaciji boja koju sigurno niste očekivali
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Pomno promišljeni detalji

Detalji su očito pažljivo odabrani - nenametljivi, ali snažni. Bijela kapa dodaje retro šarm i suptilno evocira estetiku šezdesetih, dok crvene rukavice zaokružuju priču i potvrđuju da styling razumije snagu kolorističkog balansa. Sve je skladno, elegantno i urbano - bez viška, bez potrebe za dokazivanjem.

Ovaj look savršeno prikazuje zagrebačku špicu u svom najboljem izdanju: sofisticirana, ženstvena i aktualna. Prava moć mode leži u stavu, a ne u trendovskim kolekcijama, a ova djevojka sa špice potvrđuje da klasika, nošena s prirodnom elegancijom i samopouzdanjem, nikada ne gubi sjaj.

Pročitajte još o:
ModaZagrebačka špica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IGRA KONTRASTA
Plavuša sa špice zablistala u kombinaciji boja koju sigurno niste očekivali