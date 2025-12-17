Philippine Leroy-Beaulieu u sedmom desetljeću izgleda očaravajuće, a njezina karijera je na vrhuncu

U svijetu koji često slavi isključivo mladost, 61- godišnja francuska glumica postala je neočekivani simbol moći, elegancije i dokaz da za pravu zvijezdu nikada nije kasno

Svečana pariška premijera dugoočekivane pete sezone serije "Emily u Parizu" okupila je legendarnu glumačku postavu u Parizu. U moru raskošnih toaleta, jedno je izdanje izazvalo posebnu pažnju i pokrenulo lavinu komentara – ono francuske glumice Philippine Leroy-Beaulieu, nezaboravne Sylvie Grateau.

Profimedia

Philippine Leroy-Beaulieu na crveni je tepih stigla u kreaciji koja na prvi pogled utjelovljuje sve ono što njezin lik Sylvie predstavlja: odvažnost, bezvremensku eleganciju i neporecivu senzualnost. Odabrala je crnu čipkastu haljinu modne kuće Saint Laurent, čiji je kroj isticao njezinu figuru. Sprijeda kratka i provokativna, haljina se straga spuštala u dramatičan, dugi šlep obrubljen volanima, stvarajući siluetu koja je istovremeno bila klasična i moderna.

Profimedia

Izgled je upotpunila prozirnim crnim najlonkama i klasičnim salonkama s remenčićem oko gležnja. Modni časopis Vogue pohvalio je ovaj odabir kao "šik amblem istinske francuske mode", ističući kako čak i uz provokativan rub i prozirnost materijala, cjelokupna silueta odiše profinjenošću i bezvremenskim stilom.

U svijetu koji često slavi isključivo mladost, 61- godišnja francuska glumica postala je neočekivani simbol moći, elegancije i dokaz da za pravu zvijezdu nikada nije kasno. Zahvaljujući ulozi ledene, ali neodoljive Sylvie Grateau njezina je karijera doživjela renesansu o kakvoj nije ni sanjala. Danas, kao modna ikona i nova ambasadorica brenda L'Oréal Paris, Philippine ispisuje nova pravila o uspjehu, ljepoti i starenju.

Profimedia

Put od odustajanja do globalne slave

Prije samo desetak godina, Philippine Leroy-Beaulieu bila je na rubu odustajanja od glume. "Razmišljala sam o preseljenju na selo i uzgoju ovaca", priznala je u jednom intervjuu, prisjećajući se frustracije zbog nedostatka kvalitetnih uloga za žene u pedesetima. Međutim, sudbina je imala drugačije planove. Prvi plamen nade upalila je francuska serija "Dix pour cent" (Pozovi mog agenta!), koja joj je vratila strast prema glumi. Ipak, ništa ju nije moglo pripremiti za globalni fenomen zvan "Emily u Parizu".

Profimedia

Serija Darrena Stara, tvorca kultnog "Seksa i grada", preko noći je postala svjetski hit, a Philippine se probudila kao zvijezda. "Otišli smo spavati s jednim brojem pratitelja na Instagramu, a probudili se s eksplozijom. Bio je to pokazatelj da se nešto događa", prisjetila se. Ironično, uloga Sylvie Grateau, šefice pariške marketinške agencije, prvotno je bila napisana za znatno mlađu glumicu, u rasponu od 35 do 40 godina. No, nakon što je Darren Star pogledao "Pozovi mog agenta!", scenarij je prilagođen upravo za nju, što se pokazalo kao pun pogodak. Uspjeh joj je otvorio vrata i drugim međunarodnim projektima, poput uloge u seriji "Kruna" i nadolazećem filmu "100 dana", u kojem glumi majku brazilskog istraživača Amyra Klinka.

net.hr

Sylvie Grateau: Više od lika, odraz snage

Iako je Emily Cooper (Lily Collins) naslovni lik, mnogi se slažu da je Sylvie Grateau srce i duša serije. Ona je beskompromisna, inteligentna i besprijekorno odjevena Parižanka koja utjelovljuje žensku snagu. Leroy-Beaulieu je otkrila da je inspiraciju za lik djelomično pronašla u ženama koje je poznavala iz majčinog okruženja dok je radila za Dior – snažnim figurama koje su čvrstim stavom prikrivale vlastite strahove.

Profimedia

"Ono što mi se svidjelo kod Sylvie jest njezina politička nekorektnost", izjavila je glumica, dodajući kako uživa u višeslojnim likovima. Tijekom sezona, publika je dobila priliku zaviriti iza Sylviene ledene fasade, otkrivajući njezinu ranjivost, strast i integritet, posebno kroz priču o suočavanju sa seksualnim uznemiravanjem iz prošlosti. Sama glumica priznaje da dijeli neke osobine sa svojim likom: "Imam tu drsku stranu i smisao za humor koji ponekad može biti zločest."

Stil kao stav: Naslijeđe francuskog šika

Philippine potječe iz obitelji s dubokim korijenima u svijetu umjetnosti i mode. Njezin otac bio je slavni glumac Philippe Leroy-Beaulieu, a majka, Françoise Laurent, radila je kao dizajnerica za Dior punih 20 godina. Upravo od majke je naučila najvažniju modnu lekciju: "Ne prati trendove, stvaraj vlastiti stil."

Profimedia

Ta filozofija vidljiva je u svakom njezinom pojavljivanju. Dok je u privatnom životu sklona jednostavnosti – dobrim trapericama, sakou i košulji – na crvenom tepihu pretvara se u viziju elegancije. Postala je miljenica modnih kuća poput Saint Laurenta i Schiaparellija, a njezina sposobnost da klasičnim komadima doda dašak odvažnosti postala je njezin zaštitni znak. Serija "Emily u Parizu" ponovno ju je povezala sa svijetom mode koji je u mladosti odbacivala. "Shvatila sam da zapravo nisam znala puno o onome čemu me majka učila. Zaljubljena sam u ljepotu, onu istinsku koja duboko dira."