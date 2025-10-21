Pet djevojaka u fantastičnim ležernim outfitima osvojilo zagrebačku špicu

Svaka od ovih djevojaka vrlo dobro nosi klasične i trendi komade, a kao cjelina izgledaju fantastično

Subota prijepodne idealno je vrijeme za šetnju gradom i druženje jer se može osjetiti pravi šušur. Pet prekrasnih djevojaka prošle subote se prošetalo centrom, a svaka od njih se odlučila za drukčiji modni izričaj. Zajednički naziv za sve njihove outfite bio bi sportska elegancija.

Prva djevojaka odlično nosi traper komplet u trenutačno najpopularnijoj boji - bordo. Visoke crne čizme i crna torbica lijepo pristaju ovom decentnom izdanju koje se može nositi u različitim prilikama.

Pavao Bobinac

Druga djevojka također se odlučila za tamniju kombinaciju - mini haljinu u popularnoj smeđoj boji i crni sako. No ipak ih je kombinirala s visokim bež kaubojskim čizmama koje su odličan izbor jer produljuju figuru. Djevojka u sredini odlično je kombinirala komade koje svaka žena ima u ormaru - traperice i traper košulju. Jednostavna kombinaciju nadopunila je bijelim tenisicama i crnim remenom, a ravnotežu tenisicama dala je bijela torba. Ovo je outfit koji se može nositi svaki dan, za posao ili kavu, jer uz crni sako izgleda puno elegantnije.

Četvrta djevojka, druga s desna, jedina se odlučila za jarku boju. Odlično je nosila odijelo u boji cigle sastavljeno od oversize sakoa i kratkih hlača. Uz njega je nosila vrlo neutralne crne visoke čizme i crnu majicu, kao i i vrlo neutralnu bež torbicu. Model Numero Neuf francuske modne kuće Polène lijepo pristaje uz ovu nijansu narančaste, a cijela kombinacija je urbana i chick. Peta djevojka nosila je tamniji outfit koji bismo mogli nazvati i "sve nijanse smeđe". Kombinirala je smeđi baloner i visoke smeđe čizme, uz tamnu torbicu i naočale. Vrlo chick i jednostana kombinacija koja se može nositi svaki dan.

Pavao Bobinac

Svaka od ovih djevojaka vrlo dobro nosi klasične i trendi komade, a kao cjelina izgledaju fantastično. Jedino zajedničko su im sunčane naočale, s tim modnim detaljom zaokružile su jesenski outfit.