MODA U GRADU SVJETLA
MODA U GRADU SVJETLA
Pariške ulice pretvorile su se u modnu pistu: Izdvojili smo najbolja street style izdanja
27. siječnja 2026.
Pariz je trenutačno epicentar mode, a modni znalci i entuzijasti konačno su došli na svoje. Tjedan visoke mode uvijek privlači najpoznatija dizajnerska imena, a osim kreacija na modnim pistama, oduševljavaju i one s pariških ulica. Parižanke i njihovi gosti, kao i uvijek, uspijevaju spojiti klasiku s modernim trendovima na način koji izgleda potpuno nenametljivo, ali istovremeno vrlo promišljeno.
Najčitanije
GRAD KOJI NE SPAVA
Život u Dubaiju Gospodina Savršenog Petra: 'Provodi su nevjerojatni, ali ovo ne možeš...'
POGLEDAJTE LJEPOTU
Usudite li se ući u kuću Dior? Jonathan Anderson ispisuje novo poglavlje
SUPER SAVJETI
Tajna savršenih krafni: Znamo trik za bijeli prsten kakav postižu samo iskusne domaćice
Iz naše mreže