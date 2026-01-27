Pariške ulice pretvorile su se u modnu pistu: Izdvojili smo najbolja street style izdanja

Pariz je trenutačno epicentar mode, a modni znalci i entuzijasti konačno su došli na svoje. Tjedan visoke mode uvijek privlači najpoznatija dizajnerska imena, a osim kreacija na modnim pistama, oduševljavaju i one s pariških ulica. Parižanke i njihovi gosti, kao i uvijek, uspijevaju spojiti klasiku s modernim trendovima na način koji izgleda potpuno nenametljivo, ali istovremeno vrlo promišljeno.