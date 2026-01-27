Stiže puni Mjesec u Lavu: Četiri znaka očekuje snažan val sreće i samopouzdanja

Puni Mjesec u Lavu očekujemo već prvog dana u veljači. Bit će to snažan je podsjetnik za sve nas da je život pozornica na kojoj svatko zaslužuje svoj trenutak pod svjetlima reflektora. Također, to je pravi trenutak da pokažemo tko smo zaista - a nalet samopouzdanja osobito će osjetiti pripadnici nekih znakova

Prvog veljače 2026. godine u 22:08 sati očekuje nas moćan pun Mjesec u znaku Lava, astrološki događaj koji donosi energiju drame, strasti i kreativnosti. Tradicionalno poznat kao "Snježni Mjesec", poziva nas da se povežemo sa svojim srcem i bez straha pokažemo tko smo zaista. Dok Mjesec sja u vatrenom Lavu, a Sunce se nalazi u Vodenjaku, stvara se napetost između osobnih želja i potreba kolektiva, tjerajući nas da pronađemo ravnotežu između autentičnosti i pripadnosti.

Vrijeme je za hrabrost i autentičnost

Pun Mjesec u Lavu trenutak je emocionalne jasnoće i kulminacije, posebno za projekte i namjere započete prije šest mjeseci. Teme koje dominiraju su ljubav, ponos, kreativnost i urođena potreba da budemo viđeni i priznati za svoja postignuća.

"Ovo je romantičan, srcem vođen trenutak koji potiče hrabrost i želju", objašnjava astrologinja Lisa Stardust. "Strasti će biti aktivirane, dopuštajući ljudima da prigrle ono što žele."

Ova snažna energija potiče nas da odbacimo maske i prestanemo umanjivati vlastitu vrijednost kako bismo se uklopili. Pitanje koje postavlja ovaj Mjesec nije kako privući pažnju, već gdje smo skrivali svoje pravo ja iz straha ili navike. Vrijeme je da dopustimo svom unutarnjem svjetlu da zasja, bez isprike i bez čekanja na odobrenje drugih.

Unsplash

Znakovi kojima se smiješi sreća

Iako će svi osjetiti ovaj vatreni impuls, četiri znaka zodijaka imat će posebne prilike za rast i uspjeh.

Lav

Budući da se pun Mjesec događa upravo u vašem znaku, vi ste u kozmičkom centru pažnje. Vaše samopouzdanje i popularnost bit će na vrhuncu, ali važno je biti selektivan kome poklanjate svoju energiju. Ovo je idealno vrijeme da zasjate u punom sjaju, bilo da se radi o promjeni imidža ili ostvarenju osobnog projekta. Zvijezde su na vašoj strani, stoga preuzmite glavnu ulogu u vlastitom životu.

Ovan

Za vatrene Ovnove, ovaj pun Mjesec obasjava polje ljubavi, kreativnosti i zabave. Očekujte nalet strasti i inspiracije. Romantične iskre mogle bi se pretvoriti u plamen, a vaša hrabrost da se izrazite kroz umjetnost ili neki hobi mogla bi privući pažnju tajanstvenog obožavatelja. Dopustite si da se igrate i uživate u životu, jer vaša autentična radost sada je vaša najveća snaga.

Strijelac

Energija Lava otvara vam vrata prema novim horizontima i dubljem smislu. Pun Mjesec aktivira vaše polje putovanja, učenja i filozofije, potičući vas da preispitate svoja uvjerenja i proširite vidike. Savršen je trenutak za planiranje putovanja koje će vas duhovno obogatiti, upisivanje tečaja ili jednostavno usvajanje znanja koje je u skladu s vašom dušom. Vaš optimizam sada dobiva jasan smjer.

Vaga

Vagama pun Mjesec donosi sreću na društvenom planu, osvjetljavajući polje prijateljstva i dugoročnih nada. Društveni život će procvjetati, a podrška utjecajnih prijatelja može biti ključna za ostvarenje vaših snova. Ovo je također trenutak da pokažete svoje pravo lice u društvu, shvaćajući da istinska pripadnost ne zahtijeva odricanje od sebe. U ljubavi, ne bojte se napraviti prvi korak.