Ove zime obožavamo jakne s krznenim ovratnicima – Zara ima najljepše modele

Uz klasične kapute i bunde, ove sezone posebno se ističu jakne s krznenim ovratnicima – chic, praktične i izuzetno trendi. Zara prednjači s modelima koji se već sada izdvajaju kao potencijalni viralni hitovi, od umjetne kože i antilopa do toplih vunenih modela

Hladniji dani napokon su stigli, a s njima i potreba za toplim, udobnim i stilski promišljenim komadima. Uz klasične kapute i uvijek popularne krznene bunde, ove zime posebno se ističu jakne s krznenim ovratnicima – detaljem koji svakoj kombinaciji daje dozu topline, teksture i profinjenosti. Trend se vraća u velikom stilu, a najbolje modele ove sezone pronašli smo u Zari.

Nije tajna da Zara iz sezone u sezonu lansira komade koji gotovo preko noći postaju viralni hitovi. Među njima su se sada našle i jakne s odvojivim krznenim ovratnicima – praktičan i chic izbor koji spaja funkcionalnost i estetiku. Ono što ovaj trend čini dodatno privlačnim jest činjenica da dolazi u nizu vrlo različitih izvedbi: od modela od umjetne kože i antilopa do toplih vunenih jakni s naglašenom strukturom i elegantnim krojem.

Svestrane, udobne i iznimno moderne, ove jakne lako se uklapaju u svakodnevne outfite, ali i u večernje kombinacije. Neutralne boje, zanimljive teksture i mogućnost skidanja ovratnika čine ih komadom koji se prilagođava svakom stilu. Bilo da voliš minimalistički pristup, boho vibe ili klasičnu eleganciju, u Zari ćeš vrlo vjerojatno pronaći model koji će se savršeno uklopiti u tvoju garderobu. Naše favorite iz Zarine ponude otkrij u nastavku.

