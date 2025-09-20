Ovaj Zara baloner je sve što ti treba za stylish jesen, a možeš ga nositi na dva načina

Poznato je da Zara svake sezone lansira komade koji brzo postanu viralni na društvenim mrežama, a isti scenarij mogao bi se ponoviti i s novim kratkim balonerom. Njegova najveća prednost je praktičnost – može se nositi na dvije strane, pa jednim odjevnim predmetom dobivaš dva potpuno različita stila

Baloner je bezvremenski klasik koji nikada ne izlazi iz mode – bez obzira na sezonu, on ostaje simbol elegancije i bezvremenskog stila. Ipak, svaka godina donosi nove interpretacije ovog omiljenog komada. Ove jeseni u prvi plan dolaze kraći modeli i naglašeni, povišeni ovratnici koji balonerima daju svjež, moderan karakter. Kratka silueta unosi dinamiku u styling i čini ih praktičnim izborom za svakodnevne kombinacije, dok detalj podignutog ovratnika dodaje notu sofisticiranosti i chic prizvuk.

Poznato je da Zara svake sezone lansira komade koji brzo postanu viralni na društvenim mrežama, a isti scenarij mogao bi se ponoviti i s novim kratkim balonerom. Njegova najveća prednost je praktičnost – može se nositi na dvije strane, pa jednim odjevnim predmetom dobivaš dva potpuno različita stila.

Zara je i ranije oduševila sličnim modelom klasične dužine, a sada je u igru uvela kraću verziju koja izgleda još modernije. S jedne strane nudi bezvremensku karamel nijansu – idealnu za jesenske outfite u toplim tonovima, dok se s druge krije elegantan karirani uzorak koji unosi dozu pariškog chica u svaki look.

Minimalistički kroj, diskretno kopčanje i povišen ovratnik daju mu sofisticiran karakter, dok kraća silueta olakšava kombiniranje s različitim komadima. Najveća prednost ovog modela je njegova dvostruka funkcionalnost – s jednim balonerom zapravo dobivaš dva što ga čini savršenim dodatkom jesenskoj garderobi.

Cijena mu iznosi 69,95 eura, a sudeći po popularnosti na društvenim mrežama, ovaj kratki baloner bi mogao postati jedan od najtraženijih Zara komada ove jeseni.