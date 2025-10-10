Od bruncha do večere, vrhunsko gastronomsko iskustvo u svako doba dana

Evergreen prati ritam grada te je idealno mjesto za after-work druženja

Centar Zagreba sve više otkriva novi ritam dnevnog života te bruncha, a Evergreen Sushi Experience prirodno se uklapa u tu dinamiku. Restoran poznat po autentičnim okusima japanske kuhinje postao je nezaobilazna adresa kako za opuštena druženja nakon radnog dana, tako i za dnevne susrete uz brunch u srcu grada.

U jutarnjim i ranopopodnevnim satima Evergreen nudi posebno kreirane brunch menije, osmišljene za spontana okupljanja uz ukusnu hranu, ali i dalje po povoljnim cijenama. Kombinacije poput Evergreen Classic, The Last Samurai ili Tokyo menija donose spoj svježih rola, toplih predjela i tempure. Glavni naglasak je uvijek na svježim namirnicama pripremljenim upravo tada.

Brunch se u Evergreenu pretvara u gastronomsko iskustvo koje spaja ležernost s vrhunskom kvalitetom i pristupačnim cijenama, što ga čini savršenim izborom i za pauzu od posla i za vikend druženja. Upravo u tom duhu, posebno se ističu meniji za dvije osobe, čija cijena kreće već od 49 eura. Uključuju spring rollice, kozice u tempuri i čak 23 komada sushija, kombinaciju koja dokazuje da vrhunska kvaliteta ne mora značiti i pretjerane izdatke.

Kako dan prelazi u večer, atmosfera se mijenja, ali ostaje jednako privlačna. Sushi i kokteli stvaraju savršen spoj za lagano okupljanje nakon posla, dok meniji za dijeljenje potiču zajedničko istraživanje okusa. Od toplih predjela do sushi rolica, svaki stol pretvara se u mali gastronomski mozaik koji spaja sofisticiranost i jednostavnost. Evergreen se i dalje vodi mišlju da gastronomsko iskustvo mora imati “vrijednost za novac”. Cilj je stvarati mjesto kojem se gosti rado vraćaju, ne samo zbog izvrsnih okusa, nego i zbog realnih cijena koje se odupiru trendu stalnog poskupljenja.

Na taj način restoran donosi novu dimenziju urbanog druženja: od ležernog bruncha u podne do opuštenog after-work rituala navečer, s jasnom porukom da vrhunska hrana može ostati dostupna. Upravo ta ravnoteža različitih trenutaka dana i jedinstvenog gastronomskog iskustva čini ga posebnim mjestom na zagrebačkoj sceni.

