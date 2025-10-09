Iris Livaja i Sonja Dvornik odabrale crne haljine za vjenčanje i osvojile samo komplimente

Dvije dame pokazale su kako je crno izdanje nepogrešiv izbor za vjenčanja

Na vjenčanju modne dizajnerice Ivone Glavaš i hajdukovca Anthonyja Kalika koje se održalo u Splitu prije dva dana, pojavili su se brojni uzvanici i poznati gosti. Među najbližim prijateljima bili su i supruga nogometaša Marka Livaje - Iris Livaja i influencerica i fotografkinja Sonja Dvornik.

Iris se za tu prigodu odlučila za dugačku crnu haljinu s izraženim dekolteom. Tanke naramenice te čipkasti bijeli obrub na dekolteu učinili su haljinu još efektnijom. Minimalističku haljinu uskladila je s malom srebrnom šljokičastom torbicom te otvorenim bijelim sandalama. Svoju dugu kosu stilizirala je u meke, opuštene valove, a razdjeljak je stavila na stranu.

Zvonimir Barisin/Pixsell

Zvonimir Barisin/Pixsell

Sonja Dvornik, također se odlučila za crnu kombinaciju. Odabrala je uski drapirani model s otvorenim ramenima. Haljina brenda Ronny Kobo istaknula je njezinu figuru, a upotpunila ju je detaljima poput prozirnih salonki sa srebrnim remenčićem oko gležnja i popularnim modelom Ganni torbice - Bou u crnoj boji. Elegantna punđa s raspuštenim pramenom idealan je izbor za ovakav tip haljine.

Dvije Splićanke pokazale su kako je crno izdanje nepogrešiv izbor za vjenčanja.