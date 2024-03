Odijela nosimo i ovog proljeća – najljepši modeli iz high street kolekcija

Proljeće nam se bliži, a to znači da napokon možemo unijeti malo razigranosti u svoje svakodnevne kombinacije. Modni brendovi u svojim raskošnim kolekcijama predstavili su brojne zanimljive novitete te najavili kakvi nas modni trendovi čekaju u novoj sezoni.

Kao idealan izbor za upečatljive proljetne outfite istaknula su se odijela. Osim što će savršeno upotpuniti poslovne kombinacije, odijela se mogu nositi i u brojnim drugim prigodama. Uvijek djeluju jako efektno, a mogu se stilizirati na razne načine. Statement su dodatak svakoj garderobi i u njima ćeš uvijek djelovati dotjerano.

Za elegantan dojam najbolje ih je nositi uz cipele na petu, no želiš li kreirati ležerniji look, odijela će odlično izgledati i uz tenisice. Danas odijela više nisu rezervirana samo za formalne prigode jer se mogu nositi na bezbroj načina. High street trgovine su preplavila odijela svih stilova, a osobito su popularni modeli oversized kroja koji su idealan izbor za svaki dan. No, želiš li izgledati malo otmjenije, ne možeš pogriješiti s odijelom klasičnog, slim kroja.

U proljetnim kolekcijama ističu se odijela različitih krojeva, a najpopularnija su ona u neutralnim nijansama kao što su siva i bež te u pastelnim bojama poput svijetloplave i nježne ružičaste. Ako si ljubitelj vedrijih nijansi i upečatljivih kombinacija, idealan izbor za proljetnu sezonu je crveno odijelo. U nastavku smo izdvojile najljepše modele iz aktualne ponude brendova.