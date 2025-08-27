Od Pepca do Zare: Pronašli smo cool komade za školarce po odličnim cijenama

Vesele boje, razigrani uzorci, ističu se trendi modeli koji će dane u klupama učiniti još ljepšima

Dolaskom jeseni, dolazi i nova školska godina. Za mnoge školarce i njihove roditelje to predstavlja veliki izazov, ali donosi i nova uzbuđenja i radosne dane. Osim školskih potrepština i pribora, jednaku ulogu imaju i školski outfiti.

Sada je idealno vrijeme da svojim osnovnoškolcima pripremite trendi kombinacije za školu. Brojni high street brendovi u svojim ponudama imaju šarmantne komade za povratak u školu i to po odličnim cijenama.

Od šarmantnih bluza i suknjica za djevojčice, do kariranih košulja i cargo hlača za dječake, ponuda je zaista raznolika, a u nastavku pogledaj naše favorite iz Pepca, Sinsaya, H&M-a i Zare.

H&m Traperice - 24,99 €

H&m Džemper -14,99 €

H&m Majica - 9,99 €

Pepco Haljina - 6 €

Pepco Trenirka - 4 €

Pepco Prsluk - 9 €

Pepco Bomber Jakna - 9 €

H&m Suknja - 24,99 €

H&m Cargo Hlače - 27,99 €

Zara Trenirka - 12,95 €

Zara Prsluk - 17,95 €

Zara Jakna - 25,95 €

Zara Komplet - 27,95 €

Zara Hlače - 27,95 €

Zara Jakna - 29,95 €