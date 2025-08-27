Moda
Od Pepca do Zare: Pronašli smo cool komade za školarce po odličnim cijenama
27. kolovoza 2025.
Dolaskom jeseni, dolazi i nova školska godina. Za mnoge školarce i njihove roditelje to predstavlja veliki izazov, ali donosi i nova uzbuđenja i radosne dane. Osim školskih potrepština i pribora, jednaku ulogu imaju i školski outfiti.
Sada je idealno vrijeme da svojim osnovnoškolcima pripremite trendi kombinacije za školu. Brojni high street brendovi u svojim ponudama imaju šarmantne komade za povratak u školu i to po odličnim cijenama.
Vesele boje, razigrani uzorci, ističu se trendi modeli koji će dane u klupama učiniti još ljepšima.
Od šarmantnih bluza i suknjica za djevojčice, do kariranih košulja i cargo hlača za dječake, ponuda je zaista raznolika, a u nastavku pogledaj naše favorite iz Pepca, Sinsaya, H&M-a i Zare.
