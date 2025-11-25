403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
KRALJEVSKA PURPURNA

Od glave do pete u ljubičastom: Špica dobila kraljicu monokromatskog looka

Žena.hr
25. studenoga 2025.
Od glave do pete u ljubičastom: Špica dobila kraljicu monokromatskog looka
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Na tipično jesenjoj zagrebačkoj špici, gdje se inače natječu nijanse bež, smeđe i sive, pojavila se dama koja je dokazala da moda pripada odvažnima

Prošle subote prolaznici na zagrebačkim ulicama nisu mogli ne primijetiti nju - damu u purpurnom. U potpunoj harmoniji tonova, obučena od glave do pete u raskošnu paletu ljubičaste, boje raskoši, moći i samopouzdanja, definitivno je razbila sivilo dana.

Kaput u kraljevskoj ljubičastoj

Njezin oversized kaput u dubokoj, zrnastoj teksturi odmah privlači pažnju – kroj je ležeran, ali dojmljiv, poput onog s pariških ulica. Ispod njega proviruje profinjeni pulover, dok zlatni broš guštera, mali, ali efektan detalj, podsjeća da se stil skriva u nijansama i detaljima.

Od glave do pete u ljubičastom: Špica dobila kraljicu monokromatskog looka
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Monokromatski look - disciplina i razigranost svih lila nijasni 

Hlače u istoj kolorističkoj obitelji nadovezuju se na gornji dio outfita, stvarajući skladan monokromatski look koji odaje modnu disciplinu, ali i dozu razigranosti. Cipele u tamnijoj ljubičastoj zaokružuju kombinaciju, dok pletivo na rukavicama donosi praktičan šarm.

Dodaci kao zvijezde outfita - šešir i luksuzna torbica

Najveća zvijezda outfita možda je luksuzna mini crossbody torba, u bogatoj ljubičastoj nijansi, iz super popularne Gucci GG Marmont kolekcije, prepoznatljive po zlatnom logotipu s dvostrukim 'G'. Ovaj model, čija je cijena oko 2500 eura, načinjen je od prošivene kože s proštepanim chevron uzorkom te dolazi s lancom u boji starog zlata.

Od glave do pete u ljubičastom: Špica dobila kraljicu monokromatskog looka
Promo

Šešir u nijansi sličnoj kao hlače pruža završni pečat elegancije – onaj suptilni detalj koji čini razliku između dobro složenog outfita i onog besprijekornog.

Ova dama nije samo prošetala špicom, demonstrirala je lekciju iz mode: kada se usudiš nositi boju s uvjerenjem, postaješ umjetničko djelo u pokretu. U svakom slučaju, Zagreb je tog prijepodneva imao svoju modnu ikonu – i to u ljubičastom.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRALJEVSKA PURPURNA
Od glave do pete u ljubičastom: Špica dobila kraljicu monokromatskog looka