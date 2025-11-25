Od glave do pete u ljubičastom: Špica dobila kraljicu monokromatskog looka

Na tipično jesenjoj zagrebačkoj špici, gdje se inače natječu nijanse bež, smeđe i sive, pojavila se dama koja je dokazala da moda pripada odvažnima

Prošle subote prolaznici na zagrebačkim ulicama nisu mogli ne primijetiti nju - damu u purpurnom. U potpunoj harmoniji tonova, obučena od glave do pete u raskošnu paletu ljubičaste, boje raskoši, moći i samopouzdanja, definitivno je razbila sivilo dana.

Kaput u kraljevskoj ljubičastoj

Njezin oversized kaput u dubokoj, zrnastoj teksturi odmah privlači pažnju – kroj je ležeran, ali dojmljiv, poput onog s pariških ulica. Ispod njega proviruje profinjeni pulover, dok zlatni broš guštera, mali, ali efektan detalj, podsjeća da se stil skriva u nijansama i detaljima.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Monokromatski look - disciplina i razigranost svih lila nijasni

Hlače u istoj kolorističkoj obitelji nadovezuju se na gornji dio outfita, stvarajući skladan monokromatski look koji odaje modnu disciplinu, ali i dozu razigranosti. Cipele u tamnijoj ljubičastoj zaokružuju kombinaciju, dok pletivo na rukavicama donosi praktičan šarm.

Dodaci kao zvijezde outfita - šešir i luksuzna torbica

Najveća zvijezda outfita možda je luksuzna mini crossbody torba, u bogatoj ljubičastoj nijansi, iz super popularne Gucci GG Marmont kolekcije, prepoznatljive po zlatnom logotipu s dvostrukim 'G'. Ovaj model, čija je cijena oko 2500 eura, načinjen je od prošivene kože s proštepanim chevron uzorkom te dolazi s lancom u boji starog zlata.

Šešir u nijansi sličnoj kao hlače pruža završni pečat elegancije – onaj suptilni detalj koji čini razliku između dobro složenog outfita i onog besprijekornog.

Ova dama nije samo prošetala špicom, demonstrirala je lekciju iz mode: kada se usudiš nositi boju s uvjerenjem, postaješ umjetničko djelo u pokretu. U svakom slučaju, Zagreb je tog prijepodneva imao svoju modnu ikonu – i to u ljubičastom.