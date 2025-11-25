Retro chic: Ove zime nosimo komade od samta

Komadi od samta ponovno su se našli u fokusu modnog svijeta zahvaljujući svojoj svestranosti i toplini koja ih čini savršenima za hladnije dane. Osim klasičnih hlača od samta, ove su sezone izrazito popularni i sakoi, jakne pa čak i modni dodaci poput torbi, koji outfitu daju onaj poseban vintage prizvuk. Svojom teksturom stvaraju bogat vizualni efekt i lako podižu i najjednostavnije kombinacije.
Kombinirati ih možeš na različite načine, ovisno o tome želiš li ležerniji ili elegantniji izgled. Hlače od samta odlično funkcioniraju uz pletene pulovere, košulje od svile ili jednostavne dolčevite, stvarajući ravnotežu između udobnosti i sofisticiranosti. Sako od samta idealan je izbor za poslovne i večernje kombinacije – možeš ga nositi uz traperice za opušteniji stil ili uz suknju i čizme kada želiš dotjeraniji dojam. Haljine od samta pružaju izrazito efektan look, osobito u bogatim tonovima poput tamnocrvene, maslinaste ili boje čokolade, dok su torbe od samta sjajan detalj koji će svaki look učiniti zanimljivijim.
Ovaj trend donosi i element razigranosti zahvaljujući igri tekstura, a sam materijal toliko je udoban da bez problema prati dnevne i večernje prilike. Upravo zato samt zauzima posebno mjesto među sezonskim favoritima, vraćajući se u naše garderobe na velika vrata.
Na kraju donosimo i high street favorite komade koji će se s lakoćom uklopiti u svaki ormar.