Retro chic: Ove zime nosimo komade od samta

Samt se ove sezone vraća u samo središte modnih trendova, potvrđujući svoj status materijala koji odolijeva vremenu. Mekan, topao i ugodan, unosi dozu retro šarma u svaki outfit, podsjećajući na nostalgiju sedamdesetih, ali u modernijem i profinjenijem ruhu. Idealno se uklapa u jesenske i zimske kombinacije, osobito kada tražiš nešto što je istovremeno elegantno, udobno i drugačije

Komadi od samta ponovno su se našli u fokusu modnog svijeta zahvaljujući svojoj svestranosti i toplini koja ih čini savršenima za hladnije dane. Osim klasičnih hlača od samta, ove su sezone izrazito popularni i sakoi, jakne pa čak i modni dodaci poput torbi, koji outfitu daju onaj poseban vintage prizvuk. Svojom teksturom stvaraju bogat vizualni efekt i lako podižu i najjednostavnije kombinacije.

Kombinirati ih možeš na različite načine, ovisno o tome želiš li ležerniji ili elegantniji izgled. Hlače od samta odlično funkcioniraju uz pletene pulovere, košulje od svile ili jednostavne dolčevite, stvarajući ravnotežu između udobnosti i sofisticiranosti. Sako od samta idealan je izbor za poslovne i večernje kombinacije – možeš ga nositi uz traperice za opušteniji stil ili uz suknju i čizme kada želiš dotjeraniji dojam. Haljine od samta pružaju izrazito efektan look, osobito u bogatim tonovima poput tamnocrvene, maslinaste ili boje čokolade, dok su torbe od samta sjajan detalj koji će svaki look učiniti zanimljivijim.

Ovaj trend donosi i element razigranosti zahvaljujući igri tekstura, a sam materijal toliko je udoban da bez problema prati dnevne i večernje prilike. Upravo zato samt zauzima posebno mjesto među sezonskim favoritima, vraćajući se u naše garderobe na velika vrata.

Na kraju donosimo i high street favorite komade koji će se s lakoćom uklopiti u svaki ormar.

H&M, hlače - 29,99 €

H&M - 64,99 €

H&M - 37,99 €

H&M - 49,99 €

H&M, hlače - 34,99 €

Bershka - 49,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 32,19 €

Veronica Beard - 748 €

Zara, hlače - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €