Moda
PROLJETNI TRENDOVI

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća

Žena.hr
11. veljače 2026.
Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Zara
S prvim toplijim danima u fokus dolazi obuća koja spaja udobnost i bezvremenski stil. Balerinke i ove sezone potvrđuju status nezaobilaznog komada za prijelazno razdoblje i prve proljetne kombinacije

Proljeće je pred vratima, a s njim dolazi i potreba za laganijom, prozračnijom i razigranijom garderobom. Nakon mjeseci teških čizama i robusnih cipela, ponovno se okrećemo balerinkama kao simbolu prijelaza u topliju sezonu. Prvi modeli koji su stigli u trgovine jasno su najavili trendove i potvrdili da će balerinke ponovno biti u središtu svakodnevnih modnih kombinacija.

Posebno se ističu balerinke sportskog duha, koje spajaju udobnost i estetiku minimalizma. Inspirirane su tenisicama, ali zadržavaju profinjen oblik klasične balerinke, zbog čega su idealne za duge šetnje gradom i dinamične dane. Uz njih, nastavlja se i popularnost mary janes balerinki, kao i modela od brušene kože koji se savršeno uklapaju u proljetne neutralne tonove. Trend zakovica i metalnih detalja daje ovom nježnom komadu neočekivanu dozu karaktera, čineći ga zanimljivim kontrastom romantičnim haljinama i lepršavim suknjama.

Kada je riječ o kombiniranju, balerinke se ove sezone nose na vrlo raznolike načine. Sportski modeli odlično se slažu s ravnim trapericama, jednostavnom bijelom majicom i laganim balonerom, stvarajući opušten, ali promišljen dnevni look. Mary janes balerinke mogu podignuti klasične proljetne outfite s midi suknjom ili haljinom te ih učiniti prikladnima i za večernje šetnje ili neformalne izlaske. Modeli od brušene kože savršeni su za kombinacije s lanenim hlačama i oversized košuljama, dok verzije sa zakovicama najbolje funkcioniraju kao stilski naglasak uz jednostavne krojeve i neutralne boje.

Balerinke se i ove sezone potvrđuju kao jedan od ključnih komada za stylish proljetne kombinacije. Njihova raznolikost omogućuje lako uklapanje u gotovo svaki stil, od romantičnog do urbanog i sportskog. Upravo zato ne čudi što su već sada među najtraženijim cipelama sezone. 

U nastavku izdvajamo naše favorite iz high street ponude, koji savršeno prate aktualne trendove i nude idealan spoj udobnosti i estetike za prve proljetne dane.

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
H&M - 24,99 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
H&M - 24,99 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Massimo Dutti - 89,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Massimo Dutti - 89,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Massimo Dutti - 79,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Massimo Dutti - 89,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Massimo Dutti - 79,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Zara - 49,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Zara - 25,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Zara - 39,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Zara - 25,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Zara - 25,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Zara - 39,95 €

Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća
Zara - 39,95 €

Balerinke High Street Ponuda Modni Trendovi Za Proljeće Proljetne Kombinacije
Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća