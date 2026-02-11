Od brušene kože do sportskih modela: Balerinke koje ćemo nositi ovog proljeća

S prvim toplijim danima u fokus dolazi obuća koja spaja udobnost i bezvremenski stil. Balerinke i ove sezone potvrđuju status nezaobilaznog komada za prijelazno razdoblje i prve proljetne kombinacije

Proljeće je pred vratima, a s njim dolazi i potreba za laganijom, prozračnijom i razigranijom garderobom. Nakon mjeseci teških čizama i robusnih cipela, ponovno se okrećemo balerinkama kao simbolu prijelaza u topliju sezonu. Prvi modeli koji su stigli u trgovine jasno su najavili trendove i potvrdili da će balerinke ponovno biti u središtu svakodnevnih modnih kombinacija.

Posebno se ističu balerinke sportskog duha, koje spajaju udobnost i estetiku minimalizma. Inspirirane su tenisicama, ali zadržavaju profinjen oblik klasične balerinke, zbog čega su idealne za duge šetnje gradom i dinamične dane. Uz njih, nastavlja se i popularnost mary janes balerinki, kao i modela od brušene kože koji se savršeno uklapaju u proljetne neutralne tonove. Trend zakovica i metalnih detalja daje ovom nježnom komadu neočekivanu dozu karaktera, čineći ga zanimljivim kontrastom romantičnim haljinama i lepršavim suknjama.

Kada je riječ o kombiniranju, balerinke se ove sezone nose na vrlo raznolike načine. Sportski modeli odlično se slažu s ravnim trapericama, jednostavnom bijelom majicom i laganim balonerom, stvarajući opušten, ali promišljen dnevni look. Mary janes balerinke mogu podignuti klasične proljetne outfite s midi suknjom ili haljinom te ih učiniti prikladnima i za večernje šetnje ili neformalne izlaske. Modeli od brušene kože savršeni su za kombinacije s lanenim hlačama i oversized košuljama, dok verzije sa zakovicama najbolje funkcioniraju kao stilski naglasak uz jednostavne krojeve i neutralne boje.

Balerinke se i ove sezone potvrđuju kao jedan od ključnih komada za stylish proljetne kombinacije. Njihova raznolikost omogućuje lako uklapanje u gotovo svaki stil, od romantičnog do urbanog i sportskog. Upravo zato ne čudi što su već sada među najtraženijim cipelama sezone.

U nastavku izdvajamo naše favorite iz high street ponude, koji savršeno prate aktualne trendove i nude idealan spoj udobnosti i estetike za prve proljetne dane.

