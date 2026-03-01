Crveni tepih gori, Olivija Dean slavi: Spektakl BRIT Awardsa u Manchesteru

Po prvi put u gotovo pola stoljeća, najprestižnije glazbene nagrade BRIT Awards napustile su London i preselile se u Manchester. Večer u dvorani Co-op Live obilježili su spektakularni nastupi, emotivni govori i apsolutna dominacija jedne umjetnice koja je pomela konkurenciju. Apsolutna pobjednica večeri bila je Olivia Dean, osvojivši nagradu u svakoj kategoriji u kojoj je bila nominirana. Kući je odnijela četiri statue: za najbolju pop izvođačicu, pjesmu godine za duet "Rein Me In", album godine za "The Art of Loving" te najprestižniju nagradu za umjetnicu godine. Vidno emotivna, Dean je svojim trijumfom potvrdila status nove predvodnice britanske pop scene. Dodjelu je otvorio Harry Styles ekskluzivnom izvedbom novog singla "Aperture", no trenutak večeri priredila je španjolska senzacija Rosalía. Večer su obilježili i dirljivi trenuci. Mark Ronson je nagradu za izvanredan doprinos glazbi posvetio pokojnoj Amy Winehouse. Preseljenje u Manchester dalo je dodjeli poseban šarm, a grad je proslavio svoje heroje poput Noela Gallaghera, koji je osvojio nagradu za tekstopisca godine.