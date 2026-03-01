403 Forbidden

Horoskop za ponedjeljak: Strijelci uzmite sve što možete, jarčevi slušajte šefove

Žena.hr
1. ožujka 2026.
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Bit ćete slatkorječivi i laskati svakom kog sretnete. Odlično za one koji se nekom udvaraju. POSAO: Pred vama je iznimno zanimljiv poslovni dan u kome neće nedostajati ni uzbuđenja, ni kreativnosti, ni rafiniranih zadovoljstava. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Bik

LJUBAV: Ne dvojite ako nekom želite izraziti ono što osjećate. Bez obzira na provokacije, vi ćete pobijediti. POSAO: Ako idete na poslovno putovanje, tamo biste mogli doživjeti nešto o čemu već dugo sanjate. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete posebne ideje u vezi novca.

Blizanci

LJUBAV: Oni u vezama danas će obnoviti svoju bliskost na lijep i nježan način. Oni koji su još sami, služit će se intuicijom. POSAO: Svi koji se bave alternativnim djelatnostima danas će biti na dobitku. Ostali će biti fokusirani na nevidljive stvari u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pred vama je malo čudan dan.

Rak

LJUBAV: Vjerojatno ćete ovaj dan zapamtiti po svojoj povećanoj emotivnosti i osjetljivosti. Ne uzimajte stvari previše k srcu. POSAO: Odlično će vam ići svaka djelatnost gdje vi imate direktan utjecaj na stvari, kao i poslovi oko prezentacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas ćete blistati.

Lav

LJUBAV: U toku dana postajat ćete sve više svjesni da nestaju blokade koje su vas mučile u osobnim odnosima. POSAO: Pred vama je specifičan zadatak, nešto što do sada nikad niste radili. Ne brinite, uspjet ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Neobična nervoza.

Djevica

LJUBAV: Osjećat ćete se sve bolje, bilo da ste sami, bilo u paru. Prepoznajete da se u vaš osobni život vraća optimizam. POSAO: Uhvatit ćete se u koštac s novim izazovima. Bit će to prava mala avantura koja će vas i zabaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Istražujte novosti.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je dan koji bi mogao biti bogat ljubavlju ili barem ispunjavajućim društvenim životom. POSAO: U poslovanju s ljudima, kao i u kreativnim bavljenjima danas će mnoge stvari doći na svoje mjesto. ZDRAVLJE&SAVJET: Stabilni ste i zdravi.

Škorpion

LJUBAV: Odličan je dan za sve one koji su zaljubljeni, mladi i željni društva. I vezani će istinski uživati. POSAO: Pokušavate sebe naučiti da stvari primate onako kako dolaze. Imate odličan plan, ali uvijek nešto iskrsne.  ZDRAVLJE&SAVJET: Snalazite se dobro.

Strijelac

LJUBAV: Ono što ste napravili, napravili ste. Polako ulazite u diskretniju ljubavnu fazu kad više neće biti takve ekspanzije. POSAO: Vjerojatno ćete dobiti podršku uglednih ljudi koji imaju mecenatsku ulogu, no ni struka vas neće zaboraviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite sve što možete.

Jarac

LJUBAV: Osjećate da stvari više ne idu tako glatko kao do prije neki dan. Nije to ništa, samo treba pokazati zrelost. POSAO: Oni čiji je posao povezan s izražavanjem, danas će biti vrlo maštoviti i uspješni. I ostali će pokazati talente. ZDRAVLJE&SAVJET: Uvažite šefove.

Vodenjak

LJUBAV: Neki će pokušati osvježiti svoj i partnerov erotski život. Bit će uspjeha, ali iznutra će ostati mala praznina. POSAO: Razmišljajući o dubljim sferama u poslu, shvatit ćete da možete biti zahvalni što radite to što radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Uredite svoj dom po svojim željama.

Ribe

LJUBAV: Iako ćete vi biti prilično osjetljivi i skloni analizama, objektivno se vaš privatni život poboljšava. POSAO: Dan je odličan za sve one koji u svoj posao mogu utkati emocije ili se kreativno izraziti. I ostali rade dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Pažljivo birajte namirnice.

