Neočekivane ruže spasa stižu u vilu: 'Znači li ovo da samo jedna cura ostaje?'
22. veljače 2026.
Na Kreti svaki dan nosi nova uzbuđenja, a pravila kojima su se Petar, Karlo i djevojke vodili na početku više ne vrijede
U nešto drukčijem okruženju kandidatkinje su dobile priliku kakvoj se nisu nadale i ne neke od njih ne znaju kako se postaviti.
Situacija je nepredvidiva, ulozi sve veći, a povučenost bi se nekima mogla obiti o glavu.
Uz to, slijede novi razgovori jedan na jedan, ali i nova iznenađenja. Neočekivane ruže spasa stižu u vilu. Kome su namijenjene i što znače, pitaju se sve kandidatkinje, a teorija je mnogo: „Srce mi je krenulo lupati. Znači li ovo da samo jedna cura ostaje, da sve idemo doma?“
Pred Petrom i Karlom važna je odluka u koju ni oni nisu posve sigurni...
Što slijedi, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.
