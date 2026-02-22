403 Forbidden

Fun
NOVA EPIZODA

Neočekivane ruže spasa stižu u vilu: 'Znači li ovo da samo jedna cura ostaje?'

Žena.hr
22. veljače 2026.
Neočekivane ruže spasa stižu u vilu: 'Znači li ovo da samo jedna cura ostaje?'
RTL
Na Kreti svaki dan nosi nova uzbuđenja, a pravila kojima su se Petar, Karlo i djevojke vodili na početku više ne vrijede

U nešto drukčijem okruženju kandidatkinje su dobile priliku kakvoj se nisu nadale i ne neke od njih ne znaju kako se postaviti. 

Situacija je nepredvidiva, ulozi sve veći, a povučenost bi se nekima mogla obiti o glavu. 

Uz to, slijede novi razgovori jedan na jedan, ali i nova iznenađenja. Neočekivane ruže spasa stižu u vilu. Kome su namijenjene i što znače, pitaju se sve kandidatkinje, a teorija je mnogo: „Srce mi je krenulo lupati. Znači li ovo da samo jedna cura ostaje, da sve idemo doma?“  

Pred Petrom i Karlom važna je odluka u koju ni oni nisu posve sigurni... 

Što slijedi, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u. 

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
