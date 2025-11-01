Nakon ‘mob wife’ trenda, dolazi ‘rich mom’ estetika – simbol luksuza bez napora

Nakon što je ‘mob wife’ estetika dominirala društvenim mrežama svojim raskošnim glamurom, krznom i zlatom, modna scena okreće se suptilnijem, ali jednako luksuznom izričaju. ‘Rich mom’ estetika donosi sasvim drukčiji pogled na eleganciju – onaj u kojem se samouvjerenost i status ne pokazuju, nego prirodno zrače kroz jednostavne krojeve, kvalitetne materijale i nenametljiv luksuz

U svijetu mode, gdje se trendovi smjenjuju brzinom svjetlosti, često svjedočimo sudaru potpuno suprotnih estetika. Dok je donedavno modnom scenom vladao odvažni maksimalizam takozvane "mob wife" (mafijaške supruge), sada na scenu stupa njezina smirenija, ali jednako moćna nasljednica – "rich mom" ili estetika "bogate mame". Riječ je o stilu koji slavi suptilnu eleganciju i bezvremensku profinjenost, dokazujući da luksuz ne mora biti glasan da bi bio primijećen.

Što je zapravo 'rich mom' estetika?

Ukratko, "rich mom" estetika je vrhunac nenametljive elegancije. Zamislite jednostavne, ispolirane odjevne kombinacije u nježnim, neutralnim tonovima s opuštenim, ali profinjenim siluetama. Zaboravite na glasne logotipe, upadljive uzorke i blještave etikete. Umjesto toga, fokus je na bezvremenskim, klasičnim komadima kakve biste vidjeli na Meryl Streep ili Diane Keaton u filmovima Nancy Meyers.

Ovaj stil slijedi filozofiju "tihi luksuz" ili "bogatstvo šapuće", gdje kvaliteta materijala i savršen kroj govore više od bilo kojeg dizajnerskog imena. Prioritet imaju visokokvalitetna prirodna vlakna – kašmir, svila, lan i vuna – koja predivno padaju i s vremenom postaju samo bolja. Monokromatske kombinacije i čiste linije ključne su za postizanje ovog izgleda koji odiše lakoćom, bez obzira idete li na ručak s prijateljicama, u kupovinu na tržnicu ili u šetnju plažom.

Kako je trend postao viralan?

Iako se estetika čini bezvremenskom, sam pojam "rich mom" relativno je nov. Prvi put se pojavio 2020. godine, a skovala ga je TikTok kreatorica Christina Najjar (poznatija kao Tinx), čiji su viralni videi "rich mom starter pack" na satiričan način prikazivali modu, navike i dnevne rutine dobrostojećih majki.

Trend je u potpunosti eksplodirao 2023. godine, kada je glumica Gwyneth Paltrow svoje suđenje zbog nesreće na skijanju pretvorila u modnu pistu "tihog luksuza". Njezina garderoba, koja se sastojala od pletenine s remenom, krojenih odijela, svilenih bluza i komada brendova poput Loro Piana i The Row, postala je globalna inspiracija. Od tada, "rich mom" energija samo dobiva na popularnosti, a hashtag #richmom na TikToku broji stotine milijuna pregleda.

Ikone stila i kako postići izgled

Ovaj stil savršeno utjelovljuju brojne poznate dame, od Gisele Bündchen i Rosie Huntington-Whiteley do Angeline Jolie i Amal Clooney. Njihove društvene mreže i paparazzi fotografije nepresušan su izvor inspiracije za sve koji žele usvojiti ovaj izgled.

Dobra vijest je da vam za postizanje "rich mom" estetike nisu potrebni neograničen budžet ili dizajnerska garderoba. Tajna je u pametnom odabiru klasičnih komada koji izgledaju profinjeno.

Ključni komadi za vašu garderobu:

Neutralna paleta boja: Osnova svega su krem, bež, taupe, nježno siva, tamnoplava i crna boja. One stvaraju vizualni sklad i lako se kombiniraju.

Osnova svega su krem, bež, taupe, nježno siva, tamnoplava i crna boja. One stvaraju vizualni sklad i lako se kombiniraju. Kvalitetno pletivo: Uložite u mekani džemper od kašmira ili fine vune. Kardigan s remenom ili pulover blago oversized kroja dodaju dozu udobnosti i elegancije.

Uložite u mekani džemper od kašmira ili fine vune. Kardigan s remenom ili pulover blago oversized kroja dodaju dozu udobnosti i elegancije. Dobro krojeni komadi: Bijela košulja, sako neutralne boje i hlače širokih nogavica apsolutni su must-have. Traperice ravnog kroja bez poderotina također su odličan izbor.

Bijela košulja, sako neutralne boje i hlače širokih nogavica apsolutni su must-have. Traperice ravnog kroja bez poderotina također su odličan izbor. Prirodni materijali: Lanene hlače i košulje savršen su odabir za toplije dane, dok su svila i vuna idealni za slojevite kombinacije tijekom cijele godine.

Lanene hlače i košulje savršen su odabir za toplije dane, dok su svila i vuna idealni za slojevite kombinacije tijekom cijele godine. Dodaci koji čine razliku: Umjesto torbi s logotipima, birajte kvalitetne kožne torbe čistih linija. Izgled zaokružite elegantnim mokasinkama, balerinkama, decentnim zlatnim nakitom i nezaobilaznim predimenzioniranim sunčanim naočalama.

"Rich mom" estetika je više od mode; to je stav koji odražava samopouzdanje i životni stil u kojem se cijene kvaliteta, udobnost i bezvremenost. To je dokaz da istinska elegancija nikada ne izlazi iz mode i da se dobar stil može izgraditi bez potrebe za nametljivošću.