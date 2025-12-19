Nakon kaputa, puloveri sa šalom ističu se kao hit zimske sezone
Nakon što su prošle zime modne piste i ulice osvojili kaputi sa šalom, ove sezone trend se nastavlja, ali u još razigranijem smjeru. Isti taj chic efekt preselio se i na pletivo, pa su se u kolekcijama brojnih brendova sada pojavili i chic puloveri s ugrađenim šalom.
Ovi modeli zadržavaju profinjenost kaputa sa šalom, a donose dodatnu udobnost i ležernu eleganciju koju volimo u hladnim danima. Rezultat je komad koji izgleda nenametljivo sofisticirano, pruža toplinu i podiže svaku zimsku kombinaciju bez ikakvog truda. Ovi modeli brzo su postali omiljeni među trendsetericama jer nude dotjeran izgled uz minimalan trud. Prisutni su u high street kolekcijama brojnih brendova, a donose jednostavan način da svaka svakodnevna kombinacija izgleda promišljeno i chic.
Pulover sa šalom na prvi pogled djeluje kao običan komad pletiva, ali upravo taj dodani element mijenja cijelu siluetu. Bilo da je riječ o mekanim kašmirskim verzijama, chunky pletenim modelima ili vunenim džemperima, ovi komadi stvaraju efekt slojevitosti koji izgleda potpuno nenametljivo, ali izuzetno stilizirano. U kombinaciji s trapericama stvaraju ležeran, ali dotjeran look; uz plisirane suknje daju dašak ženstvenosti; dok ih s elegantnim hlačama možeš nositi i na posao.
Posebno su praktični za dane kada želiš izgledati chic, ali ti se ne da razmišljati o dodatnim modnim detaljima. Šal je već tu, skladno uklopljen, a cijeli outfit odmah djeluje profinjeno, moderno i vrlo francuski.
U nastavku donosimo naše favorite sezone – modele koji će unijeti dozu elegancije u svaku zimsku garderobu.