Moda
UDOBNI, TOPLI I CHIC

Nakon kaputa, puloveri sa šalom ističu se kao hit zimske sezone

Žena.hr
19. prosinca 2025.
Nakon kaputa, puloveri sa šalom ističu se kao hit zimske sezone
Zara
Nakon što su kaputi sa šalom obilježili prethodnu zimsku sezonu, modna je scena dobila još jednu zvijezdu – pulovere sa šalom, elegantan i praktičan hibrid koji savršeno spaja toplinu i profinjenost

Nakon što su prošle zime modne piste i ulice osvojili kaputi sa šalom, ove sezone trend se nastavlja, ali u još razigranijem smjeru. Isti taj chic efekt preselio se i na pletivo, pa su se u kolekcijama brojnih brendova sada pojavili i chic puloveri s ugrađenim šalom.

Ovi modeli zadržavaju profinjenost kaputa sa šalom, a donose dodatnu udobnost i ležernu eleganciju koju volimo u hladnim danima. Rezultat je komad koji izgleda nenametljivo sofisticirano, pruža toplinu i podiže svaku zimsku kombinaciju bez ikakvog truda. Ovi modeli brzo su postali omiljeni među trendsetericama jer nude dotjeran izgled uz minimalan trud. Prisutni su u high street kolekcijama brojnih brendova, a donose jednostavan način da svaka svakodnevna kombinacija izgleda promišljeno i chic.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Linh Niller (@linhniller)

Pulover sa šalom na prvi pogled djeluje kao običan komad pletiva, ali upravo taj dodani element mijenja cijelu siluetu. Bilo da je riječ o mekanim kašmirskim verzijama, chunky pletenim modelima ili vunenim džemperima, ovi komadi stvaraju efekt slojevitosti koji izgleda potpuno nenametljivo, ali izuzetno stilizirano. U kombinaciji s trapericama stvaraju ležeran, ali dotjeran look; uz plisirane suknje daju dašak ženstvenosti; dok ih s elegantnim hlačama možeš nositi i na posao.

Posebno su praktični za dane kada želiš izgledati chic, ali ti se ne da razmišljati o dodatnim modnim detaljima. Šal je već tu, skladno uklopljen, a cijeli outfit odmah djeluje profinjeno, moderno i vrlo francuski.

U nastavku donosimo naše favorite sezone – modele koji će unijeti dozu elegancije u svaku zimsku garderobu.

Nakon kaputa, puloveri sa šalom ističu se kao hit zimske sezone
Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 29,99 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 32,99 €

Reserved - 69,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 49,95 €

