Lijepo, a povoljno: Nakit iz popularnih dućana koje se isplati nabaviti

Detalji čine razliku. Tako je i s nakitom. Mnoge žene svakodnevno nose ogrlice, minimalističke naušnice ili narukvice od srebra ili zlata koje im upotpune kombinacije. Dio žena za nakitom poseže samo u svečanim prigodama. Uz savršenu haljinu, lijepu frizuru i par štikli, viseće naušnice ili ogrlica točka su na 'i'. Nakit volimo poklanjati pa i dobivati, a neki imaju i sentimentalnu vrijednost.

Naravno, za komadom srebra ili zlata možeš posegnuti u zlatarnici odnosno srebrnarnici. No omiljene naušnice, ogrlice ili naušnice možeš pronaći i u popularnim trgovinama – po puno povoljnijim cijenama. Znamo da su to dvije možda neusporedive kategorije nakita, no želimo reći da se lijepi komadi danas mogu pronaći svugdje. Gdjegod ih nabaviš, 'podići' će kombinaciju.

Ovih smo dana pregledavajući kataloge Zare, Manga, Stradivariusa, ali i Massimo Duttija pronašli lijepi nakit po povoljnim cijenama. Izdvojile smo favorite, a najviše se nude naušnice. Od detalja prevladavaju kuglice i kamenčići, ali i okrugle naušnice.

Zara naušnice s kamenčićima – 15,99 eura

Zara uvrnute okrugle naušnice – 12,95 eura

Zara ogrlica – 15,95 eura

Zara okrugle naušnice – 12,95 eura

Mango naušnice s bisernim kristalima – 18,40 eura

Mango naušnice – 12,80 eura

Mango naušnice s bisernim kristalima - 18,40 eura

H&M okrugle naušnice – 8,99 eura

H&M naušnice – 6,99 eura

Bershka komplet od 3 ogrlice – 7,99 eura

Bershka komplet od dva para naušnica – 7,99 eura

Stradivarius posrebrena ogrlica – 15,99 eura

Stradivarius pozlaćeni prsten – 12,99 eura

Massimo Dutti ogrlica – 49,95 eura

Massimo Dutti – pozlaćene okrugle naušnice – 39,95 eura

