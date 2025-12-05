Najudobnija dnevna haljina za zimu? Smocked modeli uvjerljivo vode

Smocked haljine, prepoznatljive po svom nježno nabranom kroju, ove zime ulaze u prvi plan kao savršen spoj udobnosti i elegancije. Ležerne, ženstvene i iznimno praktične, idealne su za dane kada želiš izgledati dotjerano bez puno razmišljanja

Smocked haljine, kod nas najbliže opisane kao nabrane ili shirred haljine, ove zime postaju jedan od najpraktičnijih komada koje možeš dodati u garderobu. U trenutku kada se jutarnje odijevanje počne činiti kao mali test izdržljivosti, ovaj ležeran, udoban i neopterećen kroj postaje idealno rješenje.

Bez puno razmišljanja, smocked haljina nudi osjećaj lakoće, a pritom izgleda dovoljno dotjerano za svaki dan. Njezin prepoznatljiv nabrani dio – najčešće oko struka, prsa ili ramena – daje joj dozu romantičnosti, dok širok, opušten kroj omogućuje nesmetano kretanje i cjelodnevnu udobnost. To je ona vrsta haljine koju možeš odjenuti bez razmišljanja, a izgledati kao da si uložila puno više truda nego što zapravo jesi.

H&M

Ove zime high street brendovi daju punu pažnju ovom ženstvenom modelu, nudeći ga u niz elegantnih varijanti: od tamnih klasika i minimalističkih crnih modela, do veselih printova i boja koje podižu raspoloženje. Upravo ta raznolikost čini smocked haljinu takvim favoritom – može odgovarati svakoj estetici, raspoloženju ili prigodi.

Još jedna njezina prednost je iznimna svestranost. Odlično pristaje uz tenisice za ležerne dane, visoke čizme za hladnije jutro, chunky mokasinke za ured ili najtopliji zimski kaput kada temperature ozbiljno padnu. Komplet možeš upotpuniti zlatnim ili srebrnim nakitom te svojim omiljenim pletenim džemperom, a haljina će i dalje zadržati onaj effortless chic look.

Za kraj, vrijedi naglasiti da je smocked haljina jedan od onih komada koji stvarno olakšavaju svakodnevno odijevanje. Praktična, ženstvena i uvijek ugodna, lako može postati tvoj najdraži zimski izbor – bilo da biraš klasične tonove ili pak modele s razigranim uzorcima. Neke od najboljih modela iz aktualne ponude high street brendova donosimo u nastavku.

Arket - 40,05 €

Arket - 44,45 €

H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €

& Other Stories - 99 €

& Other Stories - 99 €

& Other Stories - 99 €