Najbolji komadi iz predjesenskih kolekcija koje već sad želimo nositi

Žena.hr
9. kolovoza 2025.
Other Stories
U posljednjim danima ljeta slojevite kombinacije postaju ključne, a high street brendovi već su lansirali nove kolekcije prepune idealnih komada za ovu modnu tranziciju – od balonera i laganih jakni do udobnih kardigana i svestranih sakoa. Pravo je vrijeme da zaviriš u ponudu i pronađeš svoje favorite za prijelazno razdoblje koje je pred nama

Kraj ljeta sve nam je bliže, a prve jutarnje svježine i hladnije večeri jasno daju do znanja – jesen je pred vratima. Prijelazno razdoblje između godišnjih doba uvijek sa sobom donosi modne izazove, ali i priliku da se poigramo slojevitim kombinacijama koje su istovremeno chic i praktične. Vrijeme je da lagane ljetne haljine i topove nadogradimo prijelaznim komadima koji će nas bez problema voditi iz toplih dana u svježije jesenske tjedne.

High street brendovi već su započeli s lansiranjem komada idealnih za prijelazne outfite – baloneri, tanke jakne, oversized kardigani i ležerne sako-jakne samo su neki od must-have favorita koji će ove sezone dominirati uličnom modom. Neutralne boje poput bež, sive i maslinasto zelene savršeno se uklapaju u jesensku paletu, dok će oversized siluete i teksture poput kepera, pletiva i trapera biti ključne za postizanje onog effortless slojevitog izgleda.

Posebno mjesto u prijelaznim outfitima imaju lagani baloneri – bezvremenski komad koji jednako dobro funkcionira uz poslovne kombinacije kao i uz casual traperice i tenisice. Kardigani će, s druge strane, biti savršeni za one jutarnje šetnje i kave na terasama, dok će tanke prošivene jakne i utility jakne postati najbolji saveznik za svježe večeri.

Ako već sada maštaš o jeseni i slojevitim kombinacijama, donosimo ti najbolje komade iz novih kolekcija za prijelazno razdoblje koji će osvježiti tvoju garderobu i pomoći ti da sa stilom dočekaš početak nove sezone. 

& Other Stories, džemper - 79 €

& Other Stories - 149 €

& Other Stories, haljina - 129 €

& Other Stories - 129 €

& Other Stories, vesta - 69 €

& Other Stories, traperice - 69 €

Arket, kardigan - 99 €

Arket, jakna - 139 €

Arket, bluza - 79 €

Arket, haljina - 99 €

Arket, traperice - 89 €

Arket, haljina - 99 €

Zara, jakna - 79,95 €

Zara - 89,95 €

Zara, sako - 199 €

Zara - 49,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 39,95 €
