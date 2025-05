Vidimo ih posvuda: Mrežaste balerinke vladaju modnom scenom

Ljeto 2025. donosi lagane, prozračne i ženstvene modne favorite, a mrežaste balerinke su definitivno među najtraženijim komadima sezone. Od modnih pista do ulica, ovaj neodoljivi spoj klasične siluete i modernog “see-through” momenta osvojio je i dizajnere i ljubiteljice mode. Prvi su ih proslavile luksuzne kuće kao što su Alaïa i The Row, no sada su dostupne i u high street ponudi – i to po puno povoljnijim cijenama.

Zašto su mrežaste balerinke apsolutni hit?

Mrežaste balerinke savršeno spajaju funkcionalnost i estetiku. Prozračne su, lagane i udobne, a istovremeno djeluju elegantno, sofisticirano i pomalo razigrano. Dolaze u raznim bojama – od klasične crne i bež do hrabrih crvenih i pastelnih nijansi – te u raznim stilovima: klasične, s remenčićima poput Mary Jane modela, ukrašene mašnama ili s vrpcom oko gležnja. Materijali variraju od tanke mrežice nalik tilu do gušćih tekstura koje stvaraju grafički efekt na nozi.

Kako ih nositi?

Mrežaste balerinke lako se uklapaju u razne stilove i prilike, a njihova svestranost posebno dolazi do izražaja tijekom toplijih dana. Za dnevne kombinacije odlično pristaju uz lanene hlače širokih nogavica i oversized košulje, stvarajući ležeran, ali dotjeran izgled. U spoju s lepršavim haljinama ili suknjama A-kroja dobivaju romantičnu notu, osobito ako su ukrašene mašnama ili remenčićima poput Mary Jane modela. Minimalistice će ih rado nositi u neutralnim tonovima, uz jednostavne majice i bermude, dok će za večernje izlaske odlično poslužiti modeli s metalik efektom uz slip haljinu i statement nakit. Za one sklonije trendovima iz 2000-ih, mrežaste balerinke u jarkim bojama odlično će se slagati s traper suknjama i uskim topovima, unoseći dozu nostalgične razigranosti u outfit.

Ako tražiš obuću koja kombinira udobnost i trendi dizajn, mrežaste balerinke su savršen izbor za ljetne dane. U nastavku donosimo i najbolje modele iz aktualne high street ponude koje će se lako uklopiti u svaku garderobu.

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €