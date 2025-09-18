Mokasinke su klasik koji ne izlazi iz mode - evo kakve modele nosimo ove jeseni

Mokasinke su bezvremenski klasik koji se iz sezone u sezonu vraća u naše ormare, a ove jeseni ponovno su među najtraženijim modelima obuće. Spoj su udobnosti i elegancije, savršene za poslovne i ležernije prilike, a dolaze u raznim bojama i materijalima koji će zadovoljiti svaki stil

Mokasinke su bezvremenski komad obuće koji se svake jeseni vraća u središte modne pozornice, a ove sezone ponovno su među najpopularnijim trendovima. Odlikuju se udobnošću, elegancijom i svestranošću, zbog čega su idealan dodatak svakoj garderobi. Posebno se ističu modeli u čokoladno smeđoj boji, no jednako su poželjne i klasične crne, bordo te različite nijanse smeđe. Dostupne su u varijantama od glatke i brušene kože, pa svaka žena može pronaći model koji najbolje odgovara njezinom stilu.

Trendi modeli za jesen

Ove jeseni posebno su popularni minimalistički modeli mokasinki bez detalja, koji se savršeno uklapaju u svaki outfit i odišu elegantnom jednostavnošću. Veliki povratak doživjele su i klasične penny mokasine, vječni komad koji uvijek izgleda sofisticirano. Za žene koje vole opušteniji i romantičniji stil, odličan su izbor mokasine od brušene kože s boemskim prizvukom. Najtraženije boje i dalje su smeđe nijanse – od svijetlijih tonova do bogatih čokoladnih i toplih konjak varijanti – koje savršeno prizivaju duh jeseni.

Kako ih nositi?

Mokasinke su dovoljno elegantne da se nose u poslovnom okruženju, ali i dovoljno chic za ležernije prilike. Na posao ih možeš kombinirati s klasičnim odijelom ili pencil suknjom, dok će u casual verziji savršeno izgledati uz traperice ravnog kroja i oversized pulover. Za chic street style kombinaciju, probaj ih nositi s kratkom suknjom ili haljinom uz neke kul čarape i kaput. Ono što mokasinke čini posebnima jest ravnoteža između praktičnosti i stila. Udobne su za cjelodnevno nošenje, a istovremeno zrače profinjenošću. Zbog toga ih žene biraju i za poslovne i za svakodnevne kombinacije, posebno u prijelaznom jesenskom razdoblju kada tražimo obuću koja je prilagođena i toplijim i hladnijim danima.

High street favoriti

U aktualnoj ponudi high street brendova možeš pronaći razne modele – od onih izrađenih od prave kože, do pristupačnijih varijanti od umjetne kože. Svaka kolekcija nudi nešto za različite ukuse, a u nastavku donosimo naše favorite za ovu jesen.

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Arket - 199 €

Arket - 229 €

Arket - 199 €

Arket - 189 €

Mango - 59,99 €

Mango - 79,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €