Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu

Dizajneri su predstavili trendove koji spajaju funkcionalnost i estetiku, a dobra vijest je da se mnogi od tih komada već sada mogu pronaći u aktualnoj ponudi trgovina. Izdvajamo četiri ključna trenda koja će obilježiti proljeće i ljeto 2026. godine i koja već danas možeš uključiti u svoju garderobu

Modna industrija već nekoliko sezona prolazi kroz snažne promjene, a proljeće i ljeto 2026. donose svjež pogled na luksuz, svakodnevno odijevanje i osobni stil. Nakon razdoblja nesigurnosti i stalnih kreativnih smjena na čelnim pozicijama modnih kuća, na pistama se sve jasnije profiliraju novi estetski pravci koji spajaju praktičnost, emociju i profinjenu jednostavnost.

Dizajneri se sve više okreću od prolaznih trendova prema odjeći koja ima karakter, teksturu i dugoročnu vrijednost. Kolekcije za sezonu proljeće/ljeto 2026. donose interpretacije klasike na suvremeni način, uz naglasak na kvalitetne materijale, opuštene siluete i inteligentno stiliziranje svakodnevnih komada.

Dobra vijest je da se ključni trendovi već sada mogu pronaći u aktualnoj ponudi trgovina, što znači da garderobu za nadolazeću sezonu možeš početi graditi ranije, bez čekanja proljetnih dana.

Utility dressing – funkcionalnost u luksuznom izdanju

Praktična odjeća dobiva novo, sofisticirano lice. Cargo jakne, modeli s džepovima i vojnički krojevi reinterpretirani su u mekanim kožama, antilopu i prozračnim tkaninama. Utility estetika više nije strogo sportska ili gruba, već se kombinira s elegantnim komadima i metalik detaljima, stvarajući moderan kontrast između funkcionalnosti i glamura.

Zara, hlače - 39,95 €

COS - 129 €

Arket, hlače - 89 €

H&M - 59,99 €

Literary chic – intelektualna elegancija

Inspiracija književnošću i estetikom takozvane “dark academia” vraća se u nježnijem, svjetlijem obliku. Tvid kompleti, plisirane suknje, pleteni puloveri i svilene marame nose dozu profinjene ozbiljnosti, ali bez težine. Paleta boja ostaje klasična – bordo, tamnoplava, zelena i krem – dok je naglasak na slojevitosti i jednostavnim, ali pažljivo osmišljenim kombinacijama.

Róhe, suknja - 645 €

Arket, pulover - 79 €

H&M - 59,99 €

Fashion with feeling – moda koja se osjeća

Teksture i uzorci dolaze u prvi plan kao glavni nositelji emocije. Kolekcije obilježavaju bogati materijali, reljefne površine i razigrane nijanse koje stvaraju vizualni i taktilni doživljaj. Pletenina, bouclé i neobični spojevi tkanina pretvaraju odjeću u gotovo umjetničke komade, dok naglasak ostaje na osjećaju ugode i radosti nošenja.

Massimo Dutti, haljina - 169 €

Massimo Dutti, haljina - 99,95 €

Zara - 35,95 €

Zara, haljina - 35,95 €

Zara, top - 35,95 €

Lady of leisure – nova definicija tihog luksuza

Opuštene siluete i luksuzni materijali oblikuju trend koji redefinira pojam elegancije. Široke hlače, slojeviti topovi, mekani kardigani i svileni komadi nose se bez krutosti, ali s jasnom dozom sofisticiranosti. Riječ je o stilu koji spaja udobnost i profinjenost, stvarajući izgled koji djeluje nenametljivo luksuzno i iznimno moderno.

COS - 89 €

Zara - 19,95 €

Zara - 29,95 €

Ovi trendovi pokazuju da sezona proljeće/ljeto 2026. donosi ravnotežu između praktičnosti, emocije i estetike, nudeći komade koji se lako uklapaju u postojeću garderobu, ali joj istovremeno daju svjež i suvremen karakter.