403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
HIT KOMADI

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu

Žena.hr
8. veljače 2026.
Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Dizajneri su predstavili trendove koji spajaju funkcionalnost i estetiku, a dobra vijest je da se mnogi od tih komada već sada mogu pronaći u aktualnoj ponudi trgovina. Izdvajamo četiri ključna trenda koja će obilježiti proljeće i ljeto 2026. godine i koja već danas možeš uključiti u svoju garderobu

Modna industrija već nekoliko sezona prolazi kroz snažne promjene, a proljeće i ljeto 2026. donose svjež pogled na luksuz, svakodnevno odijevanje i osobni stil. Nakon razdoblja nesigurnosti i stalnih kreativnih smjena na čelnim pozicijama modnih kuća, na pistama se sve jasnije profiliraju novi estetski pravci koji spajaju praktičnost, emociju i profinjenu jednostavnost.

Dizajneri se sve više okreću od prolaznih trendova prema odjeći koja ima karakter, teksturu i dugoročnu vrijednost. Kolekcije za sezonu proljeće/ljeto 2026. donose interpretacije klasike na suvremeni način, uz naglasak na kvalitetne materijale, opuštene siluete i inteligentno stiliziranje svakodnevnih komada.

Dobra vijest je da se ključni trendovi već sada mogu pronaći u aktualnoj ponudi trgovina, što znači da garderobu za nadolazeću sezonu možeš početi graditi ranije, bez čekanja proljetnih dana.

Utility dressing – funkcionalnost u luksuznom izdanju

Praktična odjeća dobiva novo, sofisticirano lice. Cargo jakne, modeli s džepovima i vojnički krojevi reinterpretirani su u mekanim kožama, antilopu i prozračnim tkaninama. Utility estetika više nije strogo sportska ili gruba, već se kombinira s elegantnim komadima i metalik detaljima, stvarajući moderan kontrast između funkcionalnosti i glamura.

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Zara, hlače - 39,95 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
COS - 129 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Arket, hlače - 89 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
H&M - 59,99 €

Literary chic – intelektualna elegancija

Inspiracija književnošću i estetikom takozvane “dark academia” vraća se u nježnijem, svjetlijem obliku. Tvid kompleti, plisirane suknje, pleteni puloveri i svilene marame nose dozu profinjene ozbiljnosti, ali bez težine. Paleta boja ostaje klasična – bordo, tamnoplava, zelena i krem – dok je naglasak na slojevitosti i jednostavnim, ali pažljivo osmišljenim kombinacijama.

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Róhe, suknja - 645 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Arket, pulover - 79 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
H&M - 59,99 €

Fashion with feeling – moda koja se osjeća

Teksture i uzorci dolaze u prvi plan kao glavni nositelji emocije. Kolekcije obilježavaju bogati materijali, reljefne površine i razigrane nijanse koje stvaraju vizualni i taktilni doživljaj. Pletenina, bouclé i neobični spojevi tkanina pretvaraju odjeću u gotovo umjetničke komade, dok naglasak ostaje na osjećaju ugode i radosti nošenja.

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Massimo Dutti, haljina - 169 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Massimo Dutti, haljina - 99,95 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Zara - 35,95 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Zara, haljina - 35,95 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Zara, top - 35,95 €

Lady of leisure – nova definicija tihog luksuza

Opuštene siluete i luksuzni materijali oblikuju trend koji redefinira pojam elegancije. Široke hlače, slojeviti topovi, mekani kardigani i svileni komadi nose se bez krutosti, ali s jasnom dozom sofisticiranosti. Riječ je o stilu koji spaja udobnost i profinjenost, stvarajući izgled koji djeluje nenametljivo luksuzno i iznimno moderno.

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
COS - 89 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Zara - 19,95 €

Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu
Zara - 29,95 €

Ovi trendovi pokazuju da sezona proljeće/ljeto 2026. donosi ravnotežu između praktičnosti, emocije i estetike, nudeći komade koji se lako uklapaju u postojeću garderobu, ali joj istovremeno daju svjež i suvremen karakter.

 

Pročitajte još o:
Modni Trendovi Za ProljećeProljetne KombinacijeModne Piste
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HIT KOMADI
Modni trendovi za proljeće i ljeto koje već sada možeš dodati u svoju garderobu