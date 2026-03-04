Horoskop za četvrtak: Ovnovi će manipulirati, jarčevi su okruženi tajnim neprijateljima

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Oni koji u vezi pokušavaju dominirati danas će forsirati da bude po njihovom, a to nije mudro. POSAO: Vaša sposobnost manipulacije drugima je zavidna, no trebate se zapitati je li moralno ispravna. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se prejesti.

Bik

LJUBAV: Bez obzira na to što drugi oko vas imaju određene probleme, vama će biti i te kako dobro. Znat ćete kako sve okrenuti na šalu. POSAO: Čineći dobra djela ne pomažemo samo drugima, nego i sebi. Imajte to na pameti kad vas netko zamoli za pomoć. ZDRAVLJE&SAVJET: Poštujte više druge oko sebe.

Blizanci

LJUBAV: Povezat ćete se s neobičnim osobama ili onima koje nisu iz vaše sredine. Tako ćete obogatiti svoj emocionalni svijet. POSAO: Od onog što ste poduzeli nešto će već sad uspjeti, dok će ostalo trebati proći još neke provjere. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uspoređujte se s drugima.

Rak

LJUBAV: Niste sigurni što bi upalilo kod druge strane, pa ćete pokušati s nečim novim što će se pokazati samo kao eksperiment. POSAO: Korak po korak vi ste sve bliže cilju, no do njega treba proći put pun bitaka i neravnina. Razmišljat ćete o tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Napetosti živaca.

Lav

LJUBAV: Zračit ćete šarmom i ljepotom, pa vam neće biti teško privući osobu do koje vam je stalo. Potrudite se otvoriti je. POSAO: U poslovima gdje treba raditi s ljudima stvari će vam ići od ruke. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte ili šetajte.

Djevica

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja bit će pomalo depresivan i potražit će vaše društvo da ga oraspoložite. Partner ostaje po strani. POSAO: Sa strašću ćete prionuti novim izazovima koji su pred vama, pa ćete se upustiti u zanimljivo planiranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na sebi.

Vaga

LJUBAV: Koliko ćete imati potrebu za nježnostima, toliko ćete imati potrebu za grubostima. Bit ćete u ambivalentnom stanju. POSAO: Vaš pozitivan stav donijet će vam još koji bod više u ugovaranju poslova. Upotrijebit ćete i svoj šarm. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi u ljubavi.

Škorpion

LJUBAV: Pokušate li se voljenoj osobi približiti putem erotike, danas biste tako mogli doživjeti pravi fijasko. Zato pričekajte s tom idejom. POSAO: Sva je sreća što će se neki zadaci odgoditi, jer biste u nastavku mogli napraviti više štete nego koristi. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji su još sami danas bi mogli primijetiti nečije simpatije s posla. Moguće je da bude i obratno. POSAO: Zatvara se krug kojim ćete učvrstiti svoje poslove. Bit ćete jako zadovoljni što je tako jer volite sigurnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki idu kozmetičaru.

Jarac

LJUBAV: Čini se da vam na dnevni red dolaze neke stvari koje ste prije gurali pod tepih. Suočit ćete se s tim. POSAO: Vaši tajni neprijatelji pokušat će se opet aktivirati, ali teško da će se moći snaći u novonastalim okolnostima. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte i razbistrite misli.

Vodenjak

LJUBAV: Izgledno je povećano kretanje među ljudima. Za one koji su još sami to će biti dobra prilika za nova poznanstva. POSAO: Uspjet ćete stabilizirati financijsku podlogu za razvoj posla. Zbog toga će vam porasti samopouzdanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktičniji.

Ribe

LJUBAV: Ništa neće biti prepušteno slučaju. Znate što možete očekivati i upravo to će se i dogoditi na vašu radost. POSAO: Radit ćete s više lakoće što je za vas neobično. U pojedinim trenucima čudit ćete se sami sebi. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste formi.

