Modni klasik kojem se uvijek vraćamo: Traper suknje hit su i ovog ljeta

Praktična, udobna i jednostavna za kombiniranje, traper suknja iz sezone u sezonu potvrđuje status modnog klasika, a nosimo je i ovog ljeta

Postoje komadi koji nikada ne izlaze iz mode, a traper suknja svakako je jedan od njih. Bez obzira na trendove koji se izmjenjuju iz sezone u sezonu, upravo joj se svakog ljeta iznova vraćamo jer spaja praktičnost, udobnost i bezvremenski stil. I ovog ljeta traper suknje zauzele su važno mjesto u kolekcijama brojnih high street brendova, a izbor modela veći je nego ikad.

Traper suknja jedan je od onih modnih klasika koji se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama. Može biti dio opuštene dnevne kombinacije za šetnju gradom, odlazak na kavu ili vikend izlet, ali i nešto dotjeranijeg outfita za večernje druženje. Upravo je ta svestranost razlog zbog kojeg ostaje nezaobilazan dio ljetne garderobe.

Ovog ljeta nose se modeli svih dužina, no najviše se ističu kratke traper suknje. Upravo su kraći modeli savršen izbor za najtoplije dane i odlično izgledaju uz jednostavne T-shirt majice, lagane košulje ili romantične bluze. S druge strane, midi i maksi modeli donose nešto elegantniji dojam te su idealni za one koji vole spoj ležernosti i sofisticiranosti. Posebno su popularne traper suknje ravnog kroja s prorezom, koje istovremeno djeluju moderno i vrlo nosivo.

Kada je riječ o kombiniranju, mogućnosti su gotovo beskrajne. Traper suknja jednako dobro funkcionira uz ravne sandale, natikače i espadrile kao i uz omiljene tenisice. Za opušten izgled dovoljno ju je spojiti s bijelom majicom i jednostavnim modnim dodacima, dok će lagana bluza i elegantnije sandale stvoriti kombinaciju prikladnu za večernje ljetne izlaske.

Osim klasičnih plavih modela, u trgovinama se mogu pronaći i traper suknje u svjetlijim ispranim nijansama, bijelom denimu ili tamnijim tonovima koji djeluju nešto profinjenije. Jedno je sigurno – traper suknja i ovog je ljeta potvrdila status modnog klasika kojem se uvijek rado vraćamo. Ako ste u potrazi za novim modelom za sezonu pred nama, u nastavku donosimo naše high street favorite.

Arket - 69 €

Arket - 69 €

Arket - 79 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 29,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €