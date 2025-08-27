Crna boja, dekolte, šljokice? Ova modna pravila svadbenog odijevanja nemojte prekršiti

Ukoliko si ove godine gošća na vjenčanju, možda nisi sigurna što odjenuti. Iako ti obično donosimo savjete koje fashion komade izabrati, danas ćemo fokus staviti na modna pravila koja nikako ne smiješ ignorirati

I dok ti većinom donosimo savjete i prijedloge što da na svadbu odjeneš, u ovom ćemo se našem članku primarno pozabaviti suprutnom tematikom - onime što nikako ne smiješ staviti na sebe.

Naime, poštovanje temeljnih pravila svadbenog oblačenja trebala bi se poštovati, a mi ti u nastavku donosimo listu top sedam smrtnih grijeha kada je riječ o outfitima na svadbama. Uzmi u obzir ova pravila i nemoj ih prekršiti ako si gošća na proljetnoj ili ljetnoj svadbi. Osim što ćeš ispasti nekulturna, mogla bi razljutiti i ostale uzvanike i mladence, a to vjerojatno ne želiš.

Bijela boja je striktno zabranjena

Ovo je kontroverzna tema oko koje se mnogi spore. Dakle, je li u redu na nečije vjenčanje doći u bijelom outfitu ili nije? Većina stručnjaka tvrdi da je takvo modno ponašanje neprihvatljivo te da je puno bolja opcija odlučiti se za svijetle nijanse krem ili bež boje. Bijela boja je tradicionalno rezervirana za mladenke te ih izdvaja od ostatka uzvanika, pa svakako nemoj uvrijediti prijateljicu koja te pozvala na vjenčanje time što ćeš se pojaviti u bijeloj haljini - pa ma kako skromna ona bila. Neutralne nijanse, ako želiš minimalistički look, trebale bi ti podariti izgled kakav želiš, a bez straha od toga da uvrijediš mladu. Isto vrijedi i za nošenje bijelih odijela - jednostavno ih preskoči u ovoj prilici.

A što je s crnom bojom?

Crna boja u našoj kulturi još uvijek ima negativnu konotaciju kada su svadbe u pitanju, jer, to je boja žalovanja i nije primjerena za svadbene svečanosti, barem tako tvrde starije generacije koje se i danas zgražaju kada vide crne haljine na tako veselom događaju.

Iako je crna boja uvijek siguran izbor za elegantne odijevne kombinacije, portal Brides, specijaliziran za vjenčanja, piše kako postoji nekoliko pravila kad je u pitanju crna boja na vjenčanjima.

"Uvijek izbjegavajte bilo kakvu odjevnu kombinaciju koja je prekratka, preuska ili ima jako dubok dekolte, a to se posebno odnosi na crnu boju", piše Brides. Uz to, bilo bi dobro preskočiti crni outfit ako je u pitanju ljetno vjenčanje na otvorenom, posebno ako se radi o vjenčanju u toplijim krajevima. Ukoliko se ipak odlučiš za crnu haljinu, odijelo ili kombinezon, svakako razbij 'crnilo' s modnim detaljima u boji, bilo da su to cipele, torbica, nakit ili sve navedeno.

Izbjegni visoke proreze i preduboke dekoltee

Generalno govoreći, tradicionalno se smatra kako su vjenčanja svečane prilike u kojima bi svi trebali izgledati profinjeno i elegantno, pa haljinama koje izgledaju kao da su stvorene za partijanje u narodnjačkim klubovima mjesta baš i nema. Nemamo ništa protiv malo seksepila i gole kože, ali kreacije koje uključuju brojne proreze, iznimno duboke dekoltee, poluprozirnu tkaninu i slično doista nisu primjerene za svadbe, osobito ako se radi o crkvenim vjenčanjima.

Zaboravi na traper

Iako je trend casual vjenčanja sve više u porastu, a mnogi se mladenci odlučuju za opuštena vjenčanja i lookove, ipak bi kao gošća svadbe trebala pokazati određeno poštovanje prema svojim domaćinima te se odjenuti u skladu s prilikom. Definitivno ne moraš investirati tisuće kuna u svečanu toaletu, ali se nastoj kloniti i odveć casual i ležernih haljina i materijala u stilu trapera. Iako su traper haljine u modi, ostavi ih rezervirane samo za svakodnevne prilike, a ne za svadbene proslave.

Pažljivo sa šljokcama

Obožavamo šljokice, kristale i šljašteće ukrase na odjeći i cipelama, no isto tako treba imati mjeru u svemu pa i u količini blještavila koje jedan outfit može podnijeti. Vjerujemo kako ne želiš doći na svadbu i izgledati kao disco kugla, pa bi trebala, ako voliš šljokaste ukrase, zauzdati svoj nagon za blještavilom i odabrati look koji je dobra kombinacija klasičnih materijala i šljokastih detalja. Recimo, uz svečanu haljinu nosi šljokastu clutch torbicu ili metalik sandale, koje će ti dati dozu glamura odjevnoj kombinaciji, a neće dominirati cijelim stylingom.

Nemoj prekršiti dress code (ukoliko postoji)

Ovo bi pravilo trebalo biti jasno samo po sebi no nikad nije naodmet ponoviti još jednom - ako vjenčanje ima jasno određen dress code svakako ga ispoštuj! Kao prvo, to nalaže kultura i bonton, a kao drugo, zasigurno ne želiš izgledati kao modna "šaka u oko" među ostalim uzvanicima. Stoga, ako si recimo djeveruša i znaš da tvoja prijateljica mladenka želi da nosiš krem haljinu, nemoj praviti probleme oko toga i doći na svadbu odjevena na svoju ruku. Mogla bi izazvati ljutnju mladenaca i nepotrebno stvoriti tenzije tijekom dana koji bi trebao biti radostan za sve uzvanike.

Cipele neka budu udobne - ali i elegantne

S obzirom na se na svadbama obično barem neko vrijeme pleše i stoji na nogama, obrati pozornost na odabir cipela koje ćeš obuti. Ovo je pravilno prvenstveno vezano uz tvoju ugodu, pa ga ne bi trebala zanemariti. Dakle, izaberi svečanu obuću, štikle ili lijepe sandale, no pripazi na to da se u odabranom paru osjećaš udobno te da nećeš imati krvave žuljeve do kraja večeri. Ne trebaju ti ni natekla stopala ni bolovi, pa nemoj nužno posegnuti za najvišim potpeticama već igraj na umjerenu eleganciju - nižu peticu u kojoj ćeš moći plesati, šetati i tulumariti cijelu noć i dan.

Nemoj pretjerati s glamurom

Za kraj, važno je napomenuti kako nije samo važno ne pretjerati s ležernošću već i s glamurom. Većina mladenki zamjerit će ti ako se pojaviš u kreaciji koja će zasjeniti njihovu vjenčanicu. Najbolji izbor za ljetna vjenčanja tako su koktel haljine midi dužine ili jednostavnije, decentnije maksi svečane haljine od tila, a koje su prozračne, a elegantne. Kako god bilo, zauzdaj poriv da se pojaviš na tuđem vjenčanju u stilu holivudske zvijezde na oskarovskom tepihu.