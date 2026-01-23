Djevojka sa špice sve je osvojila: Bunda je zvijezda, a ovaj animal print vraća se na velika vrata

Outfit ove atraktivne dame dokaz je da zimska moda može biti istovremeno topla i izuzetno trendi - dovoljno je odabrati prave ključne komade. Oversized bunda je ovog zime nezaobilazna, a torbica najavljuje povratak jednog od najelegantnijih uzoraka

Na zagrebačkoj špici, gdje se stil uvijek čita između redaka svakodnevice, jedna mlada dama donijela je lekciju iz sofisticirane zimske mode s dozom urbane hrabrosti. Njena kombinacija, koju je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, pokazuje da zimska moda ne mora biti dosadna, naprotiv, može biti izrazito chic, ali istovremeno potpuno funkcionalna.

Najtrendi komad sezone

U središtu outfita nalazi se raskošni sivi kaput od umjetnog krzna, voluminozan i teksturalno bogat, koji djeluje glamurozno i zaštitnički – poput modnog oklopa protiv hladnoće. Njegova nijansa pepeljasto sive savršeno se uklapa u gradski ambijent Zagreba, dok dugi, razigrani 'dlakavi' rez daje pokret i dramatičnost svakom koraku. Ovaj komad savršeno ilustrira dominaciju predimenzioniranih bundi i oversized silueta koje su obilježile zimu 2025./2026.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Posebnu pažnju privlači velika siva krznena kapa u stilu ruske šubare. Ovaj retro dodatak unosi dozu luksuza i modne samouvjerenosti, ali je stiliziran na suvremen način - kao da je došla iz pariških ili moskovskih ulica, no s jasnim lokalnim potpisom. Krzneni detalji u ovom outfitu ne služe samo estetici, već i funkciji: daju toplinu, volumen i teksturu, a istovremeno podižu cijeli look na razinu modne izjave.

Animal print koji će obilježiti godinu

Ključni dodatak koji zaokružuje ovaj look je crossbody torba sa zmijskim uzorkom u crno-zlatnoj boji. Zmijski print sofisticirani je neutralni uzorak koji unosi egzotičnu notu i šarm te se ove godine ponovno vraća na tron među animal printovima.

Make-up je nenametljiv, s naglaskom na usne u toploj crvenkastoj nijansi, što dodatno naglašava ženstvenost i profinjenost. Upravo je ta mješavina luksuza, retro šarma i modernog streetweara ono što ovaj outfit čini posebnom modnom porukom.