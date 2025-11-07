Severina uoči koncerta u Areni u kombinaciji koju bismo rado kopirale

Svojom objavom Severina je pokrenula lavinu komentara vezanih uz koncerte, ali i zadivila novim modnim odabirom

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina, podigla je temperaturu uoči svog dugoiščekivanog koncerta u Areni Zagreb. Najnovijom objavom na Instagramu dala je obožavateljima uvid u atmosferu s probe, pokazavši da se sprema večer za pamćenje, ali i pokazala stylish modnu kombinaciju koja laska njenoj vitkoj liniji.

Severina pozira u praznoj Areni, odjevena u odvažnu modnu kombinaciju – ljubičastu dolčevitu, vruće hlačice od bordo vinila i visoke čizme u istoj boji.

"Sinoć, na probi je bilo savršeno. Ali kada vi ispunite dvoranu, bit će spektakl jer vi ste moja ekipa, moje pogonsko gorivo i moj zbor", napisala je glazvenica i izazvala fanove da pogode kojom će pjesmom otvoriti koncert, priloživši popis od čak 30 svojih najvećih hitova.

Koncerti u Areni, zakazan za 7. i 8. studenog, predstavljaju vrhunac njezine iznimno aktivne godine. Nakon niza uspješnih singlova, uključujući i ljetni hit "Pumpaj, Seve brate" objavljen u kolovozu, publika s nestrpljenjem iščekuje nastupe u najvećoj hrvatskoj dvorani. Upravo taj novi hit postao je favorit obožavatelja za otvaranje koncerta.