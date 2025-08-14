Maxi suknje za kraj ljeta – lepršave, udobne i svestrane

Lepršave, udobne i elegantne, maxi suknje idealne su za kraj ljeta kada temperature još dopuštaju lagane kombinacije, ali se polako pripremamo i za prijelazne lookove

Bez obzira na aktualne trendove i sezonu, suknja je jedan od onih komada koje uvijek vrijedi imati u garderobi. Ženstvene, svestrane i chic, unose dozu profinjenosi u svaki outfit. Uz klasike midi dužine, već nekoliko sezona popularne su i maxi suknje. Lepršave, udobne i elegantne, maxi suknje idealne su za kraj ljeta kada temperature još dopuštaju lagane kombinacije, ali se polako pripremamo i za prijelazne lookove. Ovog ljeta posebno su trendi ležerni boho modeli, traper verzije, minimalističke suknje A kroja, kao i one s detaljima koji looku dodaju volumen i pokret.

Duga suknja ima posebnu moć: zbog svoje dužine djeluje elegantno, ali dovoljno praktična da je možeš nositi svakodnevno i prilagoditi različitim prilikama. Za sunčane dane odlično pristaje uz sandale i tanke majice, dok je za prijelazne kombinacije možeš spojiti s laganim džemperima, kožnim jaknama ili čizmama do koljena. Boho modeli s cvjetnim ili etno uzorcima daju ležerni šarm za kavu s prijateljicama, dok se plisirane i traper suknje lako mogu pretvoriti u uredski ili večernji look uz odgovarajuće bluze i cipele.

Za casual kombinacije biraj široke, lagane krojeve od prirodnih materijala poput lana i pamuka – udobne su, prozračne i super svestrane. Za formalnije ili večernje prilike, plisirani modeli ili suknje u neutralnim tonovima lako se kombiniraju s elegantnim bluzama i sandalama na petu, dok traper maxi suknja unosi dozu urbanog, ležernog stila.

Kako se ljeto polako približava kraju, maxi suknje postaju idealan komad za prijelazni period – nosi ih s laganim kardiganima, kožnim jaknama ili tenisicama za dnevni look, a za večernje prilike dodaj sandale i statement nakit.

U nastavku donosimo i pregled najljepših modela dugih suknji iz high street ponude - savršene za razne prilike i prijelazne kombinacije.

