Nosi se ljubičasta - izdvojile smo predivne komade za svaku prigodu

Ljubičasta boja simbolizira moć i težnju prema ambicijama. To znači da svoje značenje veže uz odraz čistog duha, kao i ljubavi, poštovanja i dostojanstva. Kada je riječ o modi, u dućanima uvijek postoji elegantan komad u ljubičastoj boji za svaku od nas. Od nježne pastelno ljubičaste do upečatljive tamnije nijanse, detalj ljubičaste boje, poput torbe ili cipela, može podići bilo koji neutralni outfit. Također, s drugim bojama može činiti zanimljiv i odvažan spoj. Voliš li monokromatske modne kombinacije, možeš je nositi od glave do pete. Svakako nećeš proći nezapažena!

Sjajno izgleda s neutralnim bojama poput crne, smeđe i bež, a komplementarna je s umirujućim bojama poput plave i zelene. Jako lijepo i ženstveno paše uz crvenu boju, a to potvrđuju naše modne blogerice koje savršeno iskombiniraju te dvije boje. Naravno, možeš je kombinirati i s tamnijim nijansama ljubičaste boje.

Bez obzira u kojoj se modnoj sezoni nalazimo, boje uvijek igraju važnu ulogu u modnim kolekcijama. Nakon zimske sezone u kojoj najčešće preferiramo neutralne nijanse i zagasite tonove, proljeće donosi osvježenje u raskošnoj paleti boja uz pomoć koje unosimo dašak vedrine u svoj ormar. U nastavku ti donosimo inspirativan pregled popularnih modela u ljubičastoj boji koje smo pronašle u modnim trgovinama.