Ljeto još nije stiglo, ali pletene torbe već jesu: Zara i Massimo Dutti imaju nove modele

Proljeće je tek počelo, no modni brendovi već nas polako uvode u ljetnu sezonu. U high street kolekcijama primijetili smo prve pletene torbe od rafije - omiljeni modni dodatak kojem se svake godine rado vraćamo jer je istovremeno praktičan, chic i savršen za sve, od gradskih šetnji do dana provedenih na plaži

Iako smo kalendarski tek zakoračili u proljeće, modni svijet već razmišlja nekoliko koraka unaprijed. Prve naznake ljeta stigle su u obliku laganih materijala, prirodnih tekstura i nezaobilaznih modnih dodataka koji svake godine iznova osvajaju – među njima se posebno ističu pletene torbe od rafije. U kolekcijama mnogih brendova već su se pojavili prvi modeli koji najavljuju toplije dane i bezbrižnu ljetnu estetiku, a našu su pažnju privukle torbe koje su ovih dana predstavili Zara i Massimo Dutti.

Zara

Torbe od rafije već sezonama imaju status modnog klasika za ljeto, a prema svemu sudeći, njihova će se popularnost nastaviti i ove sezone. Razlog je jednostavan – funkcionalne su i estetski privlačne. Lagane su, prozračne i dovoljno prostrane za sve što ti treba tijekom dana, bilo da ideš na kavu u grad ili provodiš sate na plaži. I ove sezone dolaze u raznim interpretacijama, od minimalističkih modela do praktičnih shopper modela.

Posebno veseli činjenica da su pletene torbe danas daleko više od isključivo dodatka za plažu. Bez problema se uklapaju u urbane kombinacije, uz lanene hlače, oversized košulje ili lagane haljine. Upravo ta njihova svestranost čini ih nezaobilaznim komadom svake proljetno-ljetne garderobe. Uz neutralne tonove rafije, lako ih je kombinirati s gotovo svim bojama i stilovima, što ih čini idealnim izborom za svakodnevno nošenje.

Ako već sada razmišljaš o ljetnim kombinacijama, pletene torbe od rafije savršen su početak. Chic, praktične i uvijek trendi, one su stylish modni dodatak kojem se s razlogom vraćamo svake godine.

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 169 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 29,95 €