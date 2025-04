Lagane proljetne jakne – savršen saveznik za prve toplije dane

Početak nove sezone uvijek donosi i vladavinu novih modnih trendova. Dolazi vrijeme za lepršave i laganije kombinacije, a proljeće je savršen trenutak za modnu svježinu i slojevite outfite. I dok jutra još uvijek mogu biti prohladna, a večeri svježije, lagana proljetna jakna nezaobilazan je komad garderobe koji spaja funkcionalnost i stil. Idealna je za slojevito odijevanje i pruža dovoljno topline bez osjećaja težine, što je čini savršenim izborom za prve proljetne dane.

Ove sezone, trendovi su uistinu raznoliki i zanimljivi. Bomber jakne su se vratile na velika vrata – od klasičnih sportskih modela do onih u svilenkastim varijantama. Izvrsno se kombiniraju s trapericama, suknjama ili čak lepršavim haljinama, za zanimljiv kontrast ženstvenog i sportskog stila. Traper jakne ostaju vječni klasik, a ovog proljeća nosimo ih u raznim krojevima, od oversized modela do onih inspiriranih blejzerima. Odličan su izbor za svakodnevne kombinacije, od urbanih do boho outfita.

Još jedan veliki proljetni favorit su kratke jakne od lana – prozračne, lagane i elegantne, idealne za minimalističke kombinacije uz lanene hlače ili midi suknje. Tu su i sofisticirani modeli od antilopa, koji podižu svaku kombinaciju i daju dozu retro šarma. Ako želiš nešto uistinu upečatljivo, posegni za tankim prošivenim jaknama, osobito onima s printom – cvjetnim, apstraktnim ili orijentalnim motivima – koje su pravi hit sezone i savršen statement komad.

Bez obzira preferiraš li klasične ili trendovske modele, lagana proljetna jakna nezaobilazan je dodatak svakoj garderobi – funkcionalna, nosiva i svestrana. U nastavku donosimo najbolje modele iz aktualne ponude high street brendova, savršene za osvježenje proljetne garderobe.

Zara - 29,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

H&M - 34,99 €

H&M - 44,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 49,99 €

Reserved - 59,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 45,99 €

Zara - 79,95 €