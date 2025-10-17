Kvaliteta, stil i jednostavnost: Massimo Dutti komadi za jesen koji su nas osvojili

Massimo Dutti i ove jeseni potvrđuje svoj prepoznatljivi spoj minimalizma, elegancije i vrhunske kvalitete.Od kožnih jakni i elegantnih kaputa do mekanog pletiva u zemljanim tonovima, udobnih haljina i klasičnih sakoa, svatko će pronaći savršen komad za svoj jesenski ormar

Massimo Dutti već godinama stoji kao sinonim za bezvremensku eleganciju, kvalitetne materijale i profinjeni minimalizam. Njihove kolekcije uvijek spajaju klasične krojeve s modernim detaljima, stvarajući komade koji se lako uklapaju u svaku garderobu. Ni ove nas jeseni ponuda nije razočarala – brend je ponovno dokazao da zna savršeno spojiti udobnost, sofisticiranost i chic izgled.

Massimo Dutti

Ovosezonska kolekcija obiluje komadima koji odišu toplinom i jednostavnošću, a istovremeno djeluju iznimno luksuzno. Među ključnim favoritima ističu se kožne jakne koje daju moderan i urbani štih svakoj kombinaciji, elegantni kaputi u neutralnim tonovima idealni za poslovne i večernje prilike, te ležerne parke za svakodnevno nošenje. Pletivo u toplim zemljanim nijansama, od mekanih dolčevita do oversized džempera, donosi cozy ugođaj i lako se kombinira s trapericama, suknjama ili elegantnim hlačama.

Massimo Dutti

Massimo Dutti

Posebnu pažnju privlače haljine od viskoze i vune, savršene za prijelazno razdoblje, kao i klasični blejzeri koji podiže svaku kombinaciju i daje dozu sofisticiranosti. Cjelokupna kolekcija odiše jesenskom paletom boja – od toplih tonova karamele i konjaka do dubokih nijansi maslinaste, čokolade i bež boje.

Bez obzira tražiš li komade za ured, gradske šetnje ili vikend izlete, Massimo Dutti ove jeseni nudi sve što ti treba za besprijekoran i elegantan izgled. Donosimo naše favorite za jesen 2025. – od onih klasičnih do modernih, koji će sigurno pronaći mjesto u tvojoj garderobi.

Massimo Dutti, pulover - 89,95 €

Massimo Dutti, jakna - 449 €

Massimo Dutti, haljina - 125 €

Massimo Dutti, suknja - 79,95 €

Massimo Dutti - 449 €

Massimo Dutti, pulover - 79,95 €

Massimo Dutti, traperice - 59,95 €

Massimo Dutti, prsluk - 69,95 €

Massimo Dutti, kožna suknja - 299 €

Massimo Dutti, kožna jakna - 299 €

Massimo Dutti, suknja - 99,95 €

Massimo Dutti, bomber jakna - 449 €

Massimo Dutti, sako - 169 €

Massimo Dutti, košulja - 59,95 €

Massimo Dutti, jakna - 149 €

Massimo Dutti, pulover - 69,95 €

Massimo Dutti, haljina - 125 €

Massimo Dutti - 149 €