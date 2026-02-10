403 Forbidden

ČISTI LUKSUZ

Kraljica špice: Krzno, Chanel broš i kultna torba o kojoj svaka žena sanja

10. veljače 2026.
Lijepa plavuša prošetala je subotnjom špicom i zaustavila i mušku - i žensku publiku. Mini suknja istaknula je njezine duge noge, ali pravi su 'eye candy' bili luksuzni detalji - oni o kojima mašta svaka strastvena zaljubljenica u modu

Na zagrebačkoj špici ove je subote viđen outfit koji savršeno balansira između luksuza i ležerne ženstvenosti - kombinacija koja na prvi pogled djeluje jednostavno, a zapravo je pažljivo stilizirana do posljednjeg detalja. Fotografije mlade dame je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf. 

U prvom planu je efektna pelerina s krznom u toploj smeđoj nijansi koji cijelom izdanju daje dozu glamura i Old Hollywood šarma. Radi se o stilu koji često nazivaju “VIP cape”, a koji je u posljednje vrijeme postao popularan kod brendova poput Bella Luxe. Ovaj model, s debelim krznom na ovratniku i rukavima, ujedno je i praktičan jer grije, ali i izrazito fotogeničan - upravo savršen za špicu.

Ispod ogrtača dama nosi kratku, svijetlu haljinu s volanima koja unosi lepršavost i razigranost. Haljina otkriva noge i daje outfitu svježinu, dok oversized tanki pulover donosi sofisticiranu notu. 

Tamne antilop čizme do pola lista savršen su izbor: vizualno izdužuju siluetu i daju urban, pomalo pariški štih - outfitu daju dozu moderne oštrine, ali i ostaju vrlo nosive.

Torbica strukturiranog oblika u tamnosmeđoj boji s decentnim zlatnim detaljima dodatno podiže kombinaciju i jasno poručuje da je riječ o ženi koja zna koliko su modni dodaci ključni. Riječ je o kultnom modelu Hermès Birkin, s prepoznatljivim zlatnim detaljima lokota. Takva torbica u preprodaji doseže cijene od oko 15.000 € pa i do vrtoglavih 30.000 €, ovisno o koži i stanju samog komada pa nije ni čudo da je privukla poglede baš svih ljubiteljica mode.

Outfit je zaokružen i sitnim, ali upečatljivim dodacima: na puloveru se ističe Chanel broš, s prepoznatljivim logom u zlatnoj boji, koji je cijeloj kombinaciji dao dozu vintage luksuza. Za ovaj luksuzni modni dodatak treba izdvojiti od 600 € do preko 1.200 €. Sunčane naočale bez okvira u pravokutnom obliku podigle su styling na “fashion week” razinu - podsjećaju na modele poput Clash de Cartier ili Gucci GG.

Ovo je primjer kako zimska špica može biti istovremeno topla, luksuzna i ženstvena. Dok mnogi biraju klasične kapute, ova dama je dokazala da je pelerina s krznom trenutačno jedan od najmoćnijih komada sezone: vizualno atraktivan, a opet besprijekorno elegantan.

