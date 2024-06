Stradivarius ima jako kul komade za ljeto - ovo su naši favoriti

Vrlo smo blizu i službenom početku ljeta, a prve vrućine već su stigle i natjerale nas da iz svojih ormara izvadimo one najlaganije odjevne komade. Trendi modeli iz novih kolekcija koje su brendovi predstavili unijet će dozu osvježenja u svaki ormar te začiniti naše svakodnevne kombinacije.

Ove sezone trendovi su zaista raznoliki pa će svatko s lakoćom pronaći nešto za sebe i svoj modni stil. Posljednja u nizu ljetnih kolekcija koje su nas oduševile je ona popularnog high street brenda Stradivarius.

Nova Stradivarius kolekcija donosi brojne trendi modele za svačiji stil i ukus, idealne za vruće ljetne dane koji su pred nama. Posebno atraktivno djeluju komadi s leopard printom koji će, kako se čini, ovog ljeta biti izuzetno popularni.

No, osim leopard komada, u kolekciji se ističu i trendi modni dodaci, traperice koje će podići svaki look te brojni drugi neodoljivi modeli za ljeto koji će pronaći svoje mjesto unutar svake garderobe. Uz to, jako dobro izgledaju i minimalističke sandale s remenčićima, kao i ženstveni topići i lepršave haljine idealni za ljetne vrućine.

Stradivarius je ponudio uistinu raznolik izbor, a one najatraktivnije modele za ljeto izdvajamo u nastavku.

Lepršave hlače - 25,99 €

Top s leopard uzorkom - 17,99 €

Naočale s metalnim okvirima - 9,99 €

Košulja od mješavine lana - 17,99 €

Široke traperice - 29,99 €

Kožne sandale - 39,99 €

Midi haljina - 29,99 €

Sandale na petu - 39,99 €

Majica s printom - 7,99 €

Torba od tkanine - 15,99 €

Duga haljina - 22,99 €

Top od popelina - 19,99 €

Asimetrični top s volanima - 12,99 €

Ravne kožne sandale - 25,99 €

Lepršava haljina - 25,99 €

Kratka haljina - 29,99 €

Kratke hlače od trapera - 22,99 €