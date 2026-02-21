Komad bez kojeg nema proljetne garderobe: Najpoželjniji baloneri sezone

Ovog proljeća u fokusu su nove siluete, ali i dobro poznati krojevi koji potvrđuju svestranost i trajnu popularnost balonera. Od kraćih modela s povišenim ovratnikom do oversized verzija, ponuda je raznovrsna i prilagođena različitim stilovima

Baloneri su bezvremenski klasik koji se iz sezone u sezonu vraća u proljetne garderobe s novom dozom svježine. Njihova popularnost ne jenjava jer uspješno spajaju funkcionalnost i estetiku, nudeći savršen odgovor na promjenjive vremenske prilike i potrebu za slojevitim odijevanjem. I ovog proljeća baloner potvrđuje svoj status neizostavnog komada koji se lako prilagođava različitim stilovima, od ležernih dnevnih kombinacija do elegantnijih gradskih outfita.

Ovosezonske kolekcije donose zanimljiv spoj novih silueta i provjerenih krojeva. U fokusu su kraće verzije s povišenim ovratnikom koje djeluju moderno i urbano, ali i oversized modeli koji naglašavaju opuštenu estetiku i pružaju dodatnu udobnost. Posebno se ističu baloneri s integriranim šalom te modeli s raglan rukavima koji im daju suptilan retro prizvuk. Dizajneri se igraju proporcijama i detaljima, stvarajući komade koji su istodobno praktični i vizualno zanimljivi.

Raznovrsnost se očituje i u duljinama i u paleti boja. Uz klasične bež i camel tonove, ove sezone viđamo i modele u tamnoplavoj, smeđoj, maslinastoj i sivoj nijansi, a veliki su hit i karirani baloneri koji unose svježinu u proljetne kombinacije. Duži baloneri zadržavaju svoju eleganciju i dozu sofisticiranosti, dok kraći modeli pružaju mladenački i dinamičan dojam. Upravo ta širina izbora čini baloner jednim od najzahvalnijih komada za prijelazno razdoblje.

Baloner se tako i ovog proljeća nameće kao ključni element garderobe, potvrđujući da je riječ o modnoj investiciji koja traje godinama. Spoj tradicije i suvremenih trendova rezultirao je kolekcijama koje nude ponešto za svaki stil i ukus. U nastavku donosimo 15 favorita iz novih kolekcija high street brendova koji najbolje odražavaju aktualne trendove i duh proljetne sezone.

