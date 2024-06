Koje su tvoje boje? Uz ovu jednostavne metodu otkrij koje ti nijanse najviše laskaju

'Koja boja mi najviše pristaje?' jedna je od najstarijih modnih dilema i pitanje koje si je svaka žena postavila barem jednom u životu. Riječ je o uvijek aktualnoj temi, a ako se pitaš koje ti boje najbolje odgovaraju, imamo odgovore.

Nije nužno uvijek slijediti modna pravila i puno je važnije nositi ono u čemu se osjećamo ugodno, no savjeti koje ti donosimo pomoći će ti da pronađeš one nijanse koje najbolje pristaju uz tvoj ten i u kojima ćeš se osjećati sjajno i samouvjereno.

Iako svaka sezona donosi neke nove trendove, istraživanja su pokazala da se kod većine ljudi raspoloženje popravlja kada nose jarke boje i šarenu odjeću. Dokazano je da boje poput crvene i žute imaju stimulativno djelovanje i podižu nam razinu energije, dok plave nijase djeluju umirujuće pomažući nam da se osjećamo opuštenije. Kada je potrebno odlučiti o tome koja ti boja najbolje pristaje, ove sezone trendovi su zaista raznoliki, a jako su popularne jarke i upečatljive boje pa će svatko s lakoćom pronaći nijansu koja mu odgovara.

Stručnjaci su za portal Woman&Home otkrili sjajne trikove o tome kako kombinirati i birati boje prema tonu kože, a neke od njihovih najboljih savjeta prenosimo u nastavku.

Kako otkriti koja boja ti najviše pristaje?

Kada želimo otkriti koje boje nam najviše pristaju, važno je pronaći pravu nijansu ili određenu boju. Prema stručnjacima, svatko može nositi gotovo bilo koju boju, no ključno je gdje i kako je nosimo i uz koje nijanse. Uvriježeno je mišljenje da nas tamnije nijanse čine mršavijima, no one mogu djelovati i prilično dosadno i monotono te učiniti da djelujemo ispijeno.

Ljudi s tamnijom bojom kose, kože i očiju trebali bi se više držati hrabrih i jarkih nijansi. Osobama svijetlog tena pak više pristaju neutralne i pastelne boje. Ključne su one nijanse koje nosimo blizu lica, odnosno na gornjem dijelu tijela. Uz prave boje, oči i kosa više dolaze do izražaja. Ako ipak preferiraš tamniju odjeću, boju i svjetlinu u svoje kombinacije možeš unijeti uz pomoć šarenih modnih dodataka poput šalova ili nakita. Na taj način outfit će djelovati puno zanimljivije.

'Analiza boja' je metoda pomoću koje možemo otkriti koje boje odjeće i nijanse šminke nam najbolje pristaju, ovisno o tonu kože te boji kose i očiju. Dva su područja koja je potrebno uzeti u obzir kod analiziranja svoje boje –podton kože te cjelokupnu boju. Ton kože može biti topli ili hladan, dok cjelokupna boja uzima u obzir i boju očiju i kose.

Foto: shutterstock.com

Kako odrediti svoj podton kože?

Određivanje podtona kože je vrlo jednostavno i svatko s lakoćom može napraviti ovaj test kod kuće.

Test uz pomoć ruke

Želiš li otkriti koje boje ti najbolje pristaju, najprije moraš utvrditi imaš li topli ili hladan podton kože. Pogledaj donju stranu svoje ruke na prirodnom dnevnom svjetlu, ako imaš ružičastu kožu i plave vene, onda imaš hladan podton kože, pojašnjavaju stručnjaci. Ako pak ti je koža više maslinasta ili u boji marelice, a vene su ti zelenkaste, tada imaš topli podton.

Test uz pomoć tkanine

Ako i dalje nisi sigurna, možeš napraviti i test sa zlatnom tkaninom ili zlatnim nakitom. Stavi komad zlatne tkanine uz bradu i pogledaj se u ogledalo. Zatim to isto učini i sa srebrnom tkaninom (ili nakitom). Koja od tih nijansi ti više osvjetljava ten? Ako je srebrna, tada imaš hladni podton. Ako pak ti više odgovara zlatna, tvoj podton je topli.

Nakon što si odredila svoju osnovnu boju kože, možeš početi birati i boje i nijanse na temelju toga imaš li hladan ili pak topli podton.

Hladan podton

Ako ti je koža više bljedolika i imaš ružičaste podtonove, imaš hladan podton. Ljudi s ovom bojom kože lakše izgore na suncu ili ne pocrne jer njihova koža obično ima manje pigmenta. Osobama s hladnim podtonom najbolje pristaje odjeća i šminka u plavim nijansama. Dobro im stoje i jarko zelena, ljubičasta i ružičasta. 'It' boja godine, živahna magenta, također je dobar izbor. Više im pristaje srebrni nakit, ističu stručnjaci.

Topli podton

Ako su ti podtonovi više zlatne, žućkaste ili maslinaste boje, imaš topli podton. Ljudi s toplim podtonom brže i lakše pocrne na suncu i rijetko kad izgore. Osobe s toplim podtonom najbolje izgledaju u žutim nijansama, a dobro im stoje i zelena, smeđa, crvena ili narančasta, koraljna i zlatna. Tvoj topli podton kože najbolje će se istaknuti uz zlatni nakit.

Foto: shutterstock.com

Detaljnija analiza

Želiš li malo preciznije odrediti koje ti boje najbolje pristaju, osim svog podtona kože, trebaš u obzir uzeti i svoju cjelokupnu boju. Prema ovoj metodi, ljudi se svrstavaju prema godišnjim dobima. Ako imaš hladni podton kože, onda spadaš u ljetni ili zimski tip. Ako pak ti je podton topli, onda si proljetni ili jesenski tip.

Ljetni tip

Ako imaš hladan ton kože, prirodno pepeljasto plavu ili svijetlosmeđu kosu (bez crvenih ili zlatnih pramenova) i blijedoplave, zelene ili sive oči, onda si ljetni tip i najbolje ti pristaju nježni pastelni tonovi te sive i plave nijanse. S druge strane, narančasta, boja senfa i koraljna su nijanse koje bi trebala izbjegavati. Umjesto njih, bolji izbor su prljavo bijeli tonovi.

Zimski tip

Ako imaš hladan ton kože, srednje do tamno smeđu ili crnu kosu bez crvenih i zlatnih pramenova te duboke plave, zelene ili smeđe oči, onda si zimski tip i najbolje ti pristaju jarke i bogate plave nijanse. Sve živahne nijanse poput jarko crvene, zlatnožute, boje fuksije ili smaragdno zelene odlično će izgledati uz tvoj ton kože. Dobro će ti stajati i crna, siva i bijela boja. Međutim, trebala bi se kloniti pastelnih i prigušenih žutih ili narančastih nijansi, poput ciglasto crvene.

Proljetni tip

Ako imaš topli ton kože te zlatnoplavu ili svijetlosmeđu kosu sa zlatnim odsjajem, onda si proljetni tip. Ovi tipovi u svojoj boji imaju mješavinu toplih i hladnih elemenata i najbolje im pristaju prave vibrantne boje poput ciglasto crvene, koraljne, losos ružičaste i plave, a laskaju im i bež nijanse te boja slonovače. Ako si proljetni tip, trebala bi izbjegavati ledene pastelne ili prigušene nijanse.

Jesenski tip

Ako imaš toplu boju kože te crvenu, kestenjastu, tamnosmeđu ili crnu kosu sa zlatnim ili crvenkastim odsjajem, onda si jesenski tip. Ako ti je koža bljedolika, vjerojatno imaš pjege. Jesenskim tipovima najviše laskaju zemljani tonovi poput bogate smeđe, zemljano crvene, maslinasto zelene i terakote. Trebala bi izbjegavati pastelne nijanse te sve nijanse plave boje.